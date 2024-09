Candidatos falam sobre Serviço Social, Habitação e Segurança

A Gazeta de Vargem Grande, pela terceira semana consecutiva, entrevistou os três candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul, José Carlos Rossi (PDT), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani, Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano.

Nesta edição, os três candidatos foram questionados sobre três importantes temas relacionados à cidade, que são Habitação, Segurança e Serviço Social.

As perguntas foram iguais aos candidatos a prefeito, sendo que cada um e sua equipe respondeu de conformidade com o que acham, pensam e pretendem fazer caso sejam eleitos. Nas próximas edições, outras áreas serão abrangidas pelos candidatos.

Celso Ribeiro analisa os setores e pontua soluções

Habitação

Tem noção do déficit habitacional da cidade? Como analisa este déficit? Se eleito, o que faria para diminuir?

Nos próximos dias teremos a inscrição das novas casas populares o que dará um número aproximado do déficit na cidade. Temos sempre uma grande preocupação em oferecer às famílias vargengrandenses a oportunidade de ter a casa própria. Trabalhamos muito e conseguimos construir 150 casas em regime de mutirão o que proporcionou uma grande economia para os mutuários e ainda com o mesmo recurso que veio, conseguimos fazer casas com lajes e aquecedor solar. Fizemos mais 107 casas em empreitada global e ambas formaram a Cohab V. Também lutamos e conseguimos a construção da Cohab VI. Importante destacar que para a construção desses conjuntos habitacionais as áreas foram adquiridas e pagas e ainda, a partir de 2001 esses conjuntos passaram a ter toda a estrutura de iluminação e pavimentação, que não tinha no passado. Além disso, também incentivamos a construção do Jardim Santo Expedito e toda tramitação junto à Caixa Econômica Federal e outros programas que ofereciam essas oportunidades.

Agora já temos a área desapropriada e a aprovação do governador Tarcísio de Freitas para mais 150 moradias populares e ainda, mais 25 casas para atender os idosos no Programa Vida Longa. Inclusive um dos nossos compromissos é ampliar o programa Vida Longa com recursos municipais para destinar mais imóveis aos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Para combater o déficit habitacional é preciso continuar a incentivar e investir nos programas habitacionais e na construção de casas populares para que as famílias possam realizar o sonho da casa própria e, com certeza, vamos continuar investindo nisso.

É a favor da construção de prédios de apartamentos populares financiados pelo governo?

Já existe uma área da Prefeitura, entre as Cohabs V e VI, destinada a construção de 78 apartamentos divididos em dois módulos. Foi feita uma licitação e, conforme informado, não houve propostas de empresas. Neste momento, o Governo Estadual está fazendo a adequação deste projeto com a atualização dos valores e em breve será feita uma nova licitação para construção destes apartamentos. Portanto em andamento mais 78 apartamentos.

É a favor de se construir casas populares mais próximas da área central?

Atualmente todos os bairros do município tem uma estrutura que atende as exigências para construção de casas. Tanto o Governo Federal quanto o Estadual exigem para a liberação de casas populares que a área tenha a infraestrutura em termos de pavimentação, escola próxima, unidades de saúde, áreas de lazer.

É favorável que a prefeitura construa um loteamento popular e venda os lotes a preço de custo para quem tem baixa renda? Como faria isso?

Isso será uma prioridade no nosso mandato. Vale lembrar que um loteamento obrigatoriamente tem que atender a legislação e ter toda infraestrutura além de áreas de lazer, área verde.

Segurança

Como vê a segurança do município?

A segurança pública, como todos sabem é de competência do Governo do Estado, entretanto, sabemos do investimento na Guarda Civil Municipal, que tem hoje um grande reconhecimento da população. Houve aumento de efetivo, aquisição de armamento, investimento em viaturas novas, na criação do Canil da Guarda Municipal, instalação de câmeras nas entradas da cidade, nas principais vias e área comercial, entre outras medidas objetivando auxiliar a Polícia Militar e a Polícia Civil no trabalho da segurança da nossa população. Compramos as primeiras viaturas O KM para a Guarda. Implantamos o Primeiro Resgate da Região e essa ação já salvou muitas vidas em Vargem. Aumentamos o efetivo.

O que faria para melhorá-la?

A Prefeitura dá a sua importante contribuição através do apoio da Guarda Municipal, do Canil Municipal, Defesa Civil com a instalação das câmeras, a chamada “Muralha Digital” objetivando inibir a atuação de pessoas mal-intencionadas.

Vamos continuar o investimento na Guarda Civil Municipal e criar novos programas como as Rondas Ostensivas Municipais que são equipes especializadas no combate aos diversos tipos de crime, entre outros.

Como relatamos na pergunta anterior, segurança pública é obrigação do Governo do Estado pelas normas constitucionais. O Governo precisa aumentar o efetivo tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e vamos também reivindicar esse aumento em benefício da segurança da nossa população.

Como vê a participação da Guarda Municipal no combate ao crime?

A Guarda Civil Municipal tem como função principal a proteção do patrimônio público, entretanto, pode e deve auxiliar as forças policiais no combate a todo e qualquer tido de crime. Atualmente, pelas informações que temos, o Resgate, o Canil Municipal e a Defesa Civil, bem como toda a Guarda Civil Municipal, são requisitados regularmente para auxiliar no combate aos diversos tipos de crimes. Uma atuação que pode a população acompanhar e, se formos eleitos, a importante corporação da GCM vai continuar a ter investimentos para melhorar cada vez mais sua atuação.

O que acha do efetivo da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul? E da GCM? E da Polícia Civil?

A Polícia Militar e a Polícia Civil possuem um efetivo reduzido, que na nossa opinião, está muito aquém da necessidade da nossa população. Se eleitos, iremos reivindicar do Governo do Estado no aumento desses efetivos.

A Guarda Civil Municipal possui hoje 41 integrantes, sendo que a Polícia Militar possui menos da metade disso. Atualmente, sabemos que a Prefeitura colabora com pro labore dos policiais militares, bem como gasta em torno de R$ 10 mil por mês com pagamento da atividade delegada, ou seja, policiais militares com viatura são requisitados no seu período de folga para atuarem em diversas ocorrências policiais na cidade e isso é pago pela Prefeitura.

Como pretende atuar para aumentar estes efetivos?

Os efetivos da PM e Polícia Civil são competência do Governo do Estado, e vamos fazer reivindicações para que aumente estes efetivos.

No tocante a Guarda Municipal, iremos avaliar com maior carinho o quanto conseguimos aumentar o efetivo durante o nosso mandato e continuar investindo nesta corporação que tem trabalhado muito pela segurança da nossa população.

A maioria dos crimes está relacionada ao consumo de drogas. O que o município poderia fazer para contribuir para diminuir o número de usuários na cidade?

A Guarda Municipal vem agindo constantemente próximos das escolas e de vários pontos durante o patrulhamento dos patrimônios públicos e quando constata a existência de tráfico de drogas, age imediatamente, inclusive com diversas prisões neste sentido.

Também acompanhamos que o Canil da Guarda Civil Municipal tem sido requisitado periodicamente para ação de busca e apreensão de drogas e o resultado tem sido surpreendente e, constante, recebem elogios das ações do Canil pelos delegados da região.

Nas escolas municipais os professores dentro da sua atividade pedagógica diária já passam informações aos seus alunos nesse sentido, ações que são reforçadas através do PROERD pela Polícia Militar e de diversas ações realizadas em outros departamentos. É claro que essa ação preventiva é importantíssima com a participação dos pais que em conjunto com as escolas e projetos, possam evitar o uso de drogas.

A prevenção é importantíssima e vamos investir cada vez mais para esta abordagem, mas também é necessário o tratamento para dar apoio às pessoas que sofrem com esse vício e suas famílias que são duramente atingidas. Vamos também investir no tratamento com parcerias e projetos.

Como a prefeitura poderia contribuir contra a violência com a mulher trabalhando em conjunto com a Delegacia da Mulher?

A Prefeitura Municipal já trabalha em conjunto com a Delegacia de Polícia e a própria Polícia Militar e pelo informando, recentemente numa reunião com a Promotora Pública está sendo discutida a possibilidade de a Guarda Civil Municipal assumir as atividades do Programa Patrulha Maria da Penha no município, que é a aproximação da Guarda em visitas constantes na proteção das mulheres que sofrem violência. Também foi recentemente criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que vai ajudar a traçar as diretrizes dessa proteção no município. Também temos a atuação do CREAS que atende as mulheres vítimas de violência. Vamos continuar e ampliar esses trabalhos direcionados ao acolhimento, apoio, acompanhamento e amparo para essas mulheres que precisam desse apoio para sair dessa situação de violência e restabelecer sua vida. Está em nosso programa como prioridade construir anexo à Delegacia, onde era a cadeia, uma estrutura moderna para atendimento eficiente à mulher vítima de violência. Onde ela possa ser acolhida e orientada sobre os seus direitos. Queremos também estabelecer um entendimento junto a OAB de Vargem para garantir um atendimento jurídico para essas mulheres.

Serviço social

O que acha da estrutura do Serviço Social de Vargem Grande do Sul?

O trabalho da assistência social que atende as pessoas em vulnerabilidade, sempre foi uma prioridade nossa. Investir mais onde beneficia mais, é uma questão que levamos muito a sério. A assistência social é setor essencial na administração e se comparado com outras cidades, Vargem Grande do Sul possuiu uma boa estrutura de atendimento no serviço social, realizando inúmeros trabalhos tanto na Proteção Social Básica, quanto na Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, contando ainda com a parceria de nossas entidades que são um braço forte da assistência social no município.

E, como disse, assistência social é uma prioridade e acreditamos ser possível avançar ainda mais em atendimento as pessoas em situação de vulnerabilidade, nas parcerias com nossas entidades buscando garantir os direitos e oferecer a oportunidade de melhoria na qualidade de vida para os que mais precisam.

Quais os pontos fortes? E onde acha que o Serviço Social é mais vulnerável no atendimento à população carente?

Atualmente a Prefeitura tem uma estrutura equilibrada na assistência social. A exemplo do que aconteceu na pandemia, crises econômicas, ou algo análogo a resposta do serviço social deve ser rápida e objetiva e assim trabalharemos para que ocorra sempre na medida e na necessidade das pessoas em vulnerabilidade. Além do atendimento imediato, também o investimento para o acompanhamento das famílias e o oferecimento de oportunidades de renda é imprescindível para amparar as famílias.

Se for eleito, quais seus planos para melhorar o Serviço Social?

Investir na política pública de assistência social faz chegar aos mais vulneráveis a ajuda de que precisam. Nossa prioridade sempre foi essa e vamos investir para mais atender, criar novos projetos para alcançar mais idosos em situação de vulnerabilidade como o Programa Vida Longa e os Centros de Convivência. Também os programas para toda família e pessoas em vulnerabilidade e apoiar cada vez mais as entidades assistenciais. Investir na oportunidade de capacitação e educação para geração de renda, para mudar a condição e qualidade de vida da família para melhor.

É favorável ao aumento do número de trabalhadores da Frente Social?

Socialmente falando esperamos que as pessoas que trabalham na Frente Social possam recuperar a sua renda, que possam encontrar emprego fixo e que não precisem da Frente Social. Esse é um importante programa social que dá apoio às famílias em situação de desemprego e, é claro que enquanto houver essa necessidade, tudo faremos para manter e melhorar o Programa da Frente Social de Trabalho para os bolsistas.

Rossi comenta sobre Habitação, Segurança e Serviço Social

Habitação

Tem noção do déficit habitacional da cidade? Como analisa este déficit? Se eleito, o que faria para diminuir?

Vargem é uma cidade que tem crescido significativamente. Segundo dados do IBGE, o município conta hoje com aproximadamente 41 mil habitantes. Em nossas visitas pelos bairros, temos visto o quanto a população mais carente sofre com a falta de moradias populares, pois é grande o número de pessoas que não têm casa própria e muito menos condições para construir.

Na minha gestão, em apenas quatro anos, eu construí as Cohabs 2, 3 e 4. Fiz isso em uma época, onde tudo era mais difícil. Após a minha administração, foram construídas apenas duas Cohabs em Vargem, a 5 e a 6. A última foi inaugurada em 2014, na gestão de Celso Itaroti.

Desde então, nada mais foi feito e o povo tem ouvido várias promessas, como por exemplo os apartamentos populares. A assinatura para a construção foi realizada digitalmente no dia 30 de junho de 2020, coincidentemente, há poucos meses das eleições municipais. Até hoje isso não saiu do papel. Neste ano, já vimos prefeito e seu vice, que concorre ao pleito, falando da construção de casas populares. Todo ano de eleição é feito anúncios de moradia.

Se eleito, o meu compromisso é pleitear novas casas populares com parcelas a valores justos para o povo e não com esse valor exorbitante que tem sido cobrado!

É a favor da construção de prédios de apartamentos populares financiados pelo governo?

Este tipo de empreendimento já foi feito em algumas cidades de nossa região e o resultado não foi positivo. Ao meu ver, isso precisa ser bem analisado por conta de seu impacto social. Independente disso, deixo claro que sou favorável à construção de casas populares, como já fiz no passado.

É a favor de se construir casas populares mais próximas da área central?

Não tem terreno perto da região central. As casas populares devem ser construídas em locais onde haja espaço.

É favorável que a prefeitura construa um loteamento popular e venda os lotes a preço de custo para quem tem baixa renda? Como faria isso?

Sou favorável, pois a pessoa que tem baixa renda precisa dessa ajuda. Pretendo fazer isso comprando uma área, da mesma forma como pretendo fazer para construir um novo Parque Industrial.

Segurança

Como vê a segurança do município? O que faria para melhorá-la?

A segurança do município está péssima. Basta ler as notícias e ver as publicações nas redes sociais para constatar isso. Somente neste ano tivemos seis homicídios em nossa cidade. Isso sem contar os roubos e furtos ocorridos, além dos casos de agressão e violência contra a mulher. Isso tem nos preocupado muito. Uma das ações que estamos propondo é investir ainda mais na Guarda Civil Municipal, aumentando seu efetivo e também adquirindo mais veículos e equipamentos. Assim ela poderá realizar mais patrulhamentos e ajudar ainda mais a manter a segurança do município.

Paralelo a isso, também se faz necessário que a prefeitura estabeleça em conjunto um Plano de Segurança, que envolva a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar, entre outros órgãos e autoridades relacionadas ao setor. A ideia é que seja estabelecida uma série de ações para o combate da criminalidade no município.

Como vê a participação da Guarda Municipal no combate ao crime?

A Guarda Municipal foi implantada na minha gestão. Desde então, a corporação cresceu e se desenvolveu, prestando hoje um importante serviço para a cidade. Atualmente, a GCM precisa de um efetivo maior e mais veículos e equipamentos à sua disposição. Investir na Guarda Civil Municipal, garantindo melhores condições de trabalho, treinamentos e capacitações, é fundamental para a segurança do município.

O que acha do efetivo da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul? E da GCM? E da Polícia Civil? Como pretende atuar para aumentar estes efetivos?

A cidade tem crescido, com novos bairros e loteamentos. E esse aumento reflete também na segurança. Ao meu ver, os efetivos da Guarda Civil Municipal, assim como das Polícias Civil e Militar, precisam ser aumentados. No caso da GCM, estaremos abrindo concurso público. Já no caso das Polícias Civil e Militar é necessário um trabalho político. Como tenho um bom acesso ao Governo Estadual – uma vez que o vice-governador, Felício Ramuth faz parte do PSD, assim como Gilberto Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo –, estarei reivindicando o aumento do efetivo em Vargem Grande do Sul, pois isso é uma questão que precisa ser resolvida urgentemente.

A maioria dos crimes está relacionada ao consumo de drogas. O que o município poderia fazer para contribuir para diminuir o número de usuários na cidade?

Grande parte dos crimes está relacionada ao envolvimento com drogas. Mas não é só isso. Falta também um trabalho preventivo. Quando se fala de monitoramentos por câmeras, por exemplo, que é feito inclusive com empresa particular, esse serviço não existe. O monitoramento é o agente estar vendo em tempo real o que está acontecendo. Não é deixar apenas as câmeras gravando para, após o crime ocorrer, conferir as imagens e ver o que aconteceu.

Eu acredito que, pelo menos, os chamados corredores de segurança (principais trajetos do município) devem ser monitorados em tempo real, pois assim, quando ocorrer algo, os órgãos de segurança tomarão conhecimento e irão verificar o que está ocorrendo.

Para diminuir a criminalidade se faz necessário também investir no desenvolvimento e na educação das crianças e jovens. Para isso, estaremos dando total apoio ao Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) realizado pela Polícia Militar e também implantando um programa semelhante, que será desenvolvido pela Guarda Civil Municipal.

Outra ideia é implantar a Guarda Mirim, dando uma ocupação aos jovens, desenvolvendo seus talentos dentro do mercado de trabalho e os capacitando para o exercício pleno e consciente da cidadania.

Também vamos investir forte no esporte, pois é por meio das praticas esportivas que conseguimos tirar muitas crianças e jovens das ruas. E isso vai muito além de dar uma bola e pôr a garotada para jogar. É necessário trabalhar a disciplina esportiva para ajudar na formação educacional, intelectual, física e emocional de todas as crianças e jovens.

Paralelo a tudo isso, a proposta de nossa administração é investir na geração de empregos, pois muita gente parte para a criminalidade pela falta de opções. Gerar empregos e dar oportunidades para que as pessoas tenham uma vida digna são ações necessárias para diminuir a criminalidade em nossa cidade.

Como a prefeitura poderia contribuir contra a violência com a mulher trabalhando em conjunto com a Delegacia da Mulher?

A violência contra a mulher é um problema grave e que precisa de uma atenção especial do Poder Público, em especial da prefeitura. Na minha administração iremos realizar um trabalho preventivo muito forte, envolvendo as Unidades de Saúde e também a rede de serviços que compõem o Departamento de Ação Social, bem como envolver instituições e a iniciativa privada. É necessário orientar às mulheres sobre como proceder diante deste tipo de violência e divulgar ao máximo os canais de denúncia.

Por meio dos Departamentos de Saúde e de Ação Social, iremos desenvolver ações de conscientização para evitar a gravidez precoce, o que também reflete na violência doméstica.

Serviço Social

O que acha da estrutura do Serviço Social de Vargem Grande do Sul?

O município conta hoje com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família “Fortalecendo a Família”), além dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como o Projeto Tio Carlão para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e também os Centros de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto” e “Lacordere Osório da Fonseca”. Todos prestam importantes serviços sociais, porém, são necessários mais investimentos nessas unidades, oferecendo melhores condições de trabalhos às equipes, o que consequentemente irá refletir positivamente no atendimento da população.

Quais os pontos fortes? E onde acha que o Serviço Social é mais vulnerável no atendimento à população carente?

É necessário um atendimento melhor e mais humanizado à população mais carente. Tem que fornecer aquilo que as pessoas em vulnerabilidade social mais precisam. Por exemplo: hoje, a atual administração entrega às famílias carentes apenas a cesta básica ou somente o botijão de gás. Ou seja, a pessoa recebe o gás para cozinhar, mas não tem comida ou então ela recebe a alimentação, mas não tem gás para cozinhar. Esse tipo de tratamento que é dado a população carente é desumano. Quando fui prefeito, sempre tive um olhar atencioso para os mais necessitados. E é assim que pretendo fazer caso seja eleito novamente! Na minha gestão, vamos garantir que a população carente tenha acesso às cestas básicas e botijões de gás, pois a fome é um problema que precisa ser combatido com seriedade!

Se for eleito, quais seus planos para melhorar o Serviço Social?

Vamos fazer um trabalho forte junto às famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vamos visitar casa a casa e ver quem realmente necessita de ajuda!

Paralelo a isso, vamos ampliar programas de inclusão social no município, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso a oportunidades, serviços essenciais e qualidade de vida. O objetivo é resgatar as pessoas em situação mais vulnerável e proporcionar um tratamento digno para que seja incluso junto à comunidade.

Também vamos investir na geração de oportunidades, identificando, capacitando e inserindo pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. A ideia é promover programas de capacitação profissional e empreendedorismo para jovens e adultos, prioritariamente aos beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CADÚNICO, buscando a promoção de autonomia econômica e social.

Está em nosso Plano de Governo estabelecer e fortalecer campanhas de combate à discriminação de gênero e raça, bem como parcerias com entidades e organizações sociais do município.

Na área da Segurança Alimentar, vamos implementar e fortificar a política nacional de segurança alimentar e nutricional no município, garantindo alimentação saudável às pessoas carentes.

Também iremos redesenhar a política municipal sobre drogas, garantindo que Vargem siga as diretrizes do programa estadual de políticas sobre entorpecentes, contemplando várias etapas no processo de ressocialização, em um trabalho integrado com a Saúde. Vamos fomentar parcerias com instituições especializadas no tratamento de dependentes químicos.

Já para a Melhor Idade, vamos ampliar os espaços de socialização voltados às pessoas idosas, bem como fomentar novas atividades destinadas especialmente a esse público.

É favorável ao aumento do número de trabalhadores da Frente Social?

Sou completamente favorável ao aumento do número de trabalhadores da Frente Social, pois essas pessoas prestam um importante serviço para nossa cidade. Quero investir na Frente Social, mas com um olhar mais humano, diferente da atual administração. Na minha gestão, vamos valorizar e melhorar as condições de trabalho das pessoas que participam deste projeto. Eles irão trabalhar de segunda a quinta-feira, realizando a limpeza e manutenção de espaços públicos. Já na sexta-feira participa de reuniões, palestras e capacitações, além de receber cesta básica, ajuda de custo e também fornecendo o almoço durante suas jornadas.

Magalhães fala sobre os temas e planos para seu governo

Habitação

Tem noção do déficit habitacional da cidade? Como analisa este déficit?

Sobre o déficit habitacional não consigo precisar o número exato. Lembro que alguns anos atrás falava-se em torno de quatro mil, mas não tenho conhecimento em que esse número foi embasado. Mas é notável ao andar pela nossa cidade e ao conversar com as pessoas, chegamos à conclusão que existe um déficit e não é pequeno.

Se eleito, o que faria para diminuir?

A diminuição disso no meu ponto de vista seria colocar nosso município na rota para um maior interesse dos poderes públicos estadual e federal a aplicar aqui com mais efetividade projetos para construção de muito mais casas populares, ou seja, estaremos nos inteirando de todos os programas para podermos dar um mínimo de dignidade às famílias vargengrandenses que é a moradia própria. E faremos isso!

É a favor da construção de prédios de apartamentos populares financiados pelo governo?

Devido à dificuldade que noto em se conseguir espaços adequados para a construção de casas populares, vejo com bons olhos os projetos de verticalização sim.

É a favor de se construir casas populares mais próximas da área central?

Não sou contra não, mas como disse anteriormente, sempre que se fala em desapropriação de alguma área a prefeitura encontra problemas. Agora é certo que; se você constrói um conjunto habitacional que seja distante, terá que dar no mínimo condições para estas famílias com infraestrutura adequada, transporte, posto de saúde, isso é o mínimo do básico. Já disse e repito; nosso governo será pautado em planejamento no desenvolvimento de projetos.

É favorável que a prefeitura construa um loteamento popular e venda os lotes a preço de custo para quem tem baixa renda? Como faria isso?

Se a construção de um loteamento pela prefeitura é legal, atende exigências da lei poderia ser um bom projeto. Agir dentro da legalidade é outra pauta muito clara do nosso governo, e nesse caso não poderia ser diferente.

Segurança

Como vê a segurança do município?

A segurança infelizmente não é deficitária somente em nosso município. Tem apresentado alguma melhora com ações do governador Tarcísio e do Secretário Derrite, mas, como sendo minha área de atuação, tenho certeza que poderei contribuir significativamente para essa questão em nosso município.

O que faria para melhorá-la?

O trabalho da nossa GCM é digno de louvores. Fui autor de algumas indicações no sentido de equipá-la melhor. Eleito prefeito, quero me inteirar totalmente, apesar de já ter conhecimento de algumas necessidades que serão tratadas como prioridade em nosso governo. Hoje a nossa GCM além de atender nossa população, tem auxiliado inclusive na captura de meliantes bem como na localização de drogas e busca por corpos em outros municípios através do canil. Precisamos dar condições de trabalho cada vez melhor à corporação.

Como vê a participação da Guarda Municipal no combate ao crime? O que acha do efetivo da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul? E da GCM? E da Polícia Civil? Como pretende atuar para aumentar estes efetivos?

Como já disse em outras ocasiões, o efetivo da polícia militar em nosso município é menor que 20 anos atrás. O efetivo tanto da polícia militar quanto polícia civil está no âmbito do poder estadual. O que faremos é levar isso ao Governador e ao secretário de segurança com dados concretos de nossas necessidades. Quanto a GCM, aí sim, iremos nós aqui resolver. Se houver concurso em aberto para a convocação de novos GCM’s iremos fazê-lo e caso não, abriremos concurso, sempre lembrando que isso se fará mediante estudos e planejamento.

Lembrando ainda, que estando vereador fui autor da indicação do projeto de atividade delegada, o que foi acatado pelo executivo.

A maioria dos crimes está relacionada ao consumo de drogas. O que o município poderia fazer para contribuir para diminuir o número de usuários na cidade?

Em relação as drogas estarem ligadas diretamente à principal motivação aos crimes, não há outras alternativas senão o combate. Combatendo os “distribuidores” e oferecendo tratamento aos usuários. Vejo que parcerias com a iniciativa privada para objetivar a vinda de clínicas de tratamento seria o ideal. Mas clínicas de tratamento real e não um depósito de dependentes. O ser humano deve ser tratado com um mínimo de dignidade e respeito, seja quem for e onde estiverem.

Como a prefeitura poderia contribuir contra a violência com a mulher trabalhando em conjunto com a Delegacia da Mulher?

Prevenção ao crime contra a mulher e isso passa pelo departamento que iremos falar no próximo tópico. Precisamos urgentemente estudar com o governo estadual a volta da delegacia da mulher em local próprio. A mulher precisa sentir-se segura e confiante ao delatar qualquer crime que contra ela venha a ser cometido.

Serviço Social

O que acha da estrutura do Serviço Social de Vargem Grande do Sul?

Não é eficaz o método de se ter estrutura e não ter planejamento. Meu ponto de vista é de que este é mais um departamento a ser reformulado e planejado para um atendimento principalmente humanizado além das demais atribuições que lhe são conferidas.

Quais os pontos fortes? E onde acha que o Serviço Social é mais vulnerável no atendimento à população carente?

Um tópico que já foi muito discutido na câmara municipal é justamente sobre a humanização do atendimento. Chegam informações aos vereadores dos próprios munícipes, sobre o sentimento até mesmo de vergonha ao precisar recorrer ao atendimento deste departamento, ali as pessoas devem sentir-se acolhidas e não diminuídas mais que já sentem.

Se for eleito, quais seus planos para melhorar o Serviço Social?

Em nosso governo, uma das cobranças que farei é de que esse departamento deve estar mais atuante nas ruas, nos bairros. Se existem problemas e formos ao encontro deles ao invés de esperar que eles cheguem a nós, vejo uma grande possibilidade de que se tornem menores e por consequente, maiores chances de resolvê-los quando estão no início.

É favorável ao aumento do número de trabalhadores da Frente Social?

Não só sou favorável ao aumento do número de trabalhadores na frente social, bem como rever o valor que a eles é pago. Essas pessoas têm prestado um serviço digno de aplausos no município, dentro da legalidade, estaremos estudando a melhor forma de reconhecê-los por isso.