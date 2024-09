Fonte luminosa será inaugurada no dia 26

Quando Vargem Grande do Sul completar 150 anos de fundação, no dia 26 de setembro, feriado local que cairá numa quinta-feira, deverá ganhar de presente uma fonte luminosa totalmente reformada na Praça Cap. João Pinto Fontão, a tradicional Praça da Matriz.

Também na inauguração, que deverá acontecer à noite, por volta das 19h, para que os efeitos das águas jorrando iluminadas ao som de músicas sejam apreciados, está programado depois da cerimônia de inauguração da revitalização da fonte, show com a Banda Lex Luthor e uma praça de alimentação com food trucks.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou o proprietário da Acquafontes Piscinas e Fontes Luminosas, Thiago Rodrigues Pinheiro, responsável pela reforma da fonte e este afirmou que sua equipe está trabalhando a todo vapor para terminar os trabalhos até o dia 26, pois está faltando pouco mais de 10 dias para a inauguração.

“Estamos trabalhando em dois turnos, de dia e de noite e a previsão é entregar para o aniversário da cidade. Foi uma reforma bem grande, exigiu 25 cm de concreto, com ferragens soldada e moldada na piscina toda, além de impermeabilização com seis camadas, caixarias em todas as paredes para reforço estrutural”, comentou.

Thiago disse que a reforma exigiu mais do que era previsto, pois as paredes estavam deterioradas e o fundo não possuía estrutura de ferragens, tão pouco as paredes que eram de tijolinho. Foi colocado granito modelado em toda a parte suspensa do espelho de água, o que acabou por encarecer um pouco mais a obra.

“Os valores tiveram de ser revistos, dado a necessidade dos serviços complementares. Se não fizéssemos isso, o serviço poderia ser totalmente perdido em pouco tempo”, explicou o empresário. O valor total da obra foi licitado em R$ 860.940,00, mas com os problemas encontrados, mais cerca de R$ 100.000,00 devem ser acrescidos às reformas.

Expectativas é de fonte se tornar uma atração

Construída na década de 50, a fonte luminosa da Praça da Matriz há muito aguardava uma revitalização, com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) fazendo todo um esforço para que a Praça da Matriz volte a ser o centro de lazer da cidade, atraindo moradores e visitantes com o funcionamento da fonte que terá sonorização e automação computadorizada.

Ela será 100% automatizada, ligando e desligando nos dias e horários programados”, explicou Thiago em entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande quando do início das reformas em maio deste ano. Falou que seria colocado um sistema de filtração completo da água, para evitar doenças como a dengue.

Tiago deu detalhes de como a fonte vai funcionar, dos equipamentos caros instalados, como um conjunto de jatos espumantes, jatos articulados e jatos vulcânicos. “As águas e as luzes vão dançar conforme a música, mudando quatro cores distintas e 21 movimentos de cor, usando projetores de luz e jatos todos em aço inox”, afirmou.

A fonte é composta por quatro monumentos e uma taça central e Tiago explicou que os monumentos existentes ao redor da taça central terão quatro jatos champanhe (com espumas) de 1,20m, mudando 21 movimentos de cor, dançando conforme a música tocada.

Já a taça central terá um jato jogando uma coluna de água a 4m de altura, sendo que na taça superior haverá ainda oito jatos articulados em 360º, jogando água a uma altura de 3m. Embaixo, 12 jatos articulados, jogando em 360%, farão jorrar água a uma altura de 2m, abrindo como se fosse uma flor.