Serginho da Farmácia busca ser eleito pela 8ª vez

Há mais de trinta anos participando da política de Vargem Grande do Sul, sendo 28 anos como vereador municipal e quatro como vice-prefeito, Antônio Sérgio da Silva, o conhecido vereador Serginho da Farmácia, atualmente no partido Cidadania, busca este ano a sua oitava eleição como membro do Poder Legislativo do município.

Aos 63 anos de idade, concorre pela nona vez ao cargo de vereador, só perdendo uma vez em 2.000, quando foi o sétimo vereador mais votado, com 771 votos, mas seu partido na ocasião não atingiu o quociente eleitoral. Serginho está no seu 7º mandato e é o vereador que mais mandatos cumpriu na história de Vargem Grande do Sul.

Vice-prefeito na gestão Amarildo Duzi Moraes 2009/2012, entrou na política a convite do então prefeito José Carlos Rossi no final da década de 80 e desde então, através do seu trabalho como vereador, vem sendo reeleito e sempre com uma boa votação.

Muito conhecido pelo seu trabalho como prático farmacêutico, é proprietário de duas farmácias na cidade e comemorou este ano 50 anos de profissão.

Como vereador, sempre pautou seu trabalho através do diálogo, procurando manter um bom relacionamento com o Executivo, sem abrir mão da fiscalização, que é um dos principais atributos dos vereadores.

Como projeto de sua autoria, cita o que permitiu às farmácias realizarem inalações e medição da pressão arterial, cuja fiscalização do CRF e do município na época, não permitiam esta prestação de serviço pelos profissionais das farmácias aos seus clientes.

Também tem orgulho de ter sido o responsável pela construção do Cristo Redentor, um dos principais símbolos da cidade. Esportista, durante oito anos foi presidente do Esporte XXI de Abril e também presidiu a Casa do Menor Dom Bosco por oito anos. Atualmente faz parte como vice-presidente da Comissão da Via Crucis, composto por um grupo de voluntariados. No Legislativo, é o atual vice-presidente da Câmara Municipal e membro da Comissão de Finanças e Orçamento.

Indagando sobre o andamento da sua campanha, Serginho disse que está muito feliz com os resultados, declarando que não é candidato de época de eleição, pois trabalha durante todo o ano, ajudando o município e a população na função de vereador. “Não viso interesse particular e, sim, da coletividade. Estou à disposição sempre para contribuir com as melhorias que nossa cidade precisa”, informou.

Um dos vereadores que votou contra o último aumento do subsidio dos vereadores para a próxima legislação, que causou um grande impacto nos eleitores, Serginho gostaria que os vereadores pudessem ter um pouco mais de poder, para ajudar mais a população, pois cabe ao prefeito a realização de obras e outras melhorias, não podendo o legislador fazer projetos que implique em gastos.

Sobre sua vivência política, disse que Vargem Grande do Sul evoluiu muitos desde que iniciou na política, citando as boas administrações realizadas por Celso Ribeiro e Amarildo nas últimas décadas. “Esperamos dar continuidade neste trabalho”, afirmou o candidato, que concorre a uma vaga na Câmara Municipal apoiando a candidatura de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau pelo Republicanos.

“Quando assumi na política, a cidade era bem carente e conseguimos ajudar muito ela a evoluir. Hoje os vereadores conseguem muitas verbas trabalhando junto aos deputados federais e estaduais”, explicou. Lembrou que, através do seu trabalho nestes quatro anos, conseguiu verbas para a construção do asfalto na Rua Prudente de Moraes e também verbas que foram canalizadas para a saúde do município.