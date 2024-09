Editorial: Mais uma semana sob fumaça

Nesta última semana, mais uma vez, os moradores do Sudeste sentiram na pele e também nos pulmões, o que os brasileiros que vivem nas regiões Norte e Centro-Oeste sofrem durante meses ao longo dos anos: os efeitos da fumaça das queimadas de mata em seu dia a dia. Olhos que ardem, tosse, dificuldade de respirar. Mesmo em Vargem Grande do Sul esses efeitos foram sentidos. No céu de muitas cidades, o horizonte acinzentado de poluição e o sol alaranjado, com uma beleza que sinaliza que algo está errado.

E a três semanas das eleições municipais, cobrar do candidato um posicionamento firme sobre suas propostas ambientais não é algo para ser deixado de lado. Se o vargengrandense quer uma cidade melhor para viver, isso passa não apenas pela geração de emprego, promoção da saúde e investimento em educação, o futuro depende de ações imediatas para o meio ambiente.

Por mais que a atual administração esteja investindo em mais um reservatório de água, o que é algo de extrema necessidade, se nada for feito para preservar as nascentes do Rio Verde, não haverá mais água para encher esse novo lago. Se mais árvores não forem plantadas, o calor e a falta de umidade vão tornar cada vez mais difícil caminhar pelas ruas de Vargem.

Sem investir em meio ambiente, sem plantar árvores, sem cuidar das reservas de água, não vai haver novos PPAs para aguentar a demanda de pessoas que vão adoecer por conta das condições climáticas. Corredores de unidade de saúde já estão cheios de pacientes com problemas respiratórios. Um aumento a procura não é fora do comum nessa época do ano, mas o que se vê hoje não é algo proporcional ao movimento de inverno.

Um dos maiores erros tanto de políticos com ideais ditos de esquerda, quanto aqueles que se dizem de direita foi transformar a questão ambiental em pauta ideológica. Não há ideologia política quando se divide o mesmo espaço, a mesma natureza, os mesmos recursos. A árvore cortada para que a calçada seja concretada prejudica todos os moradores, independente de sua orientação política. Pensar em tornar Vargem uma cidade mais verde é uma necessidade urgente. Cobrem de seus candidatos.