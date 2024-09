Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Mauro Evangelista Barbosa, aos 86 anos de idade, no dia 4 de setembro. Viúvo de Lazara Benta Barbosa; deixou os filhos Sérgio, Reginaldo, Rosenir e Juvenil; as noras Maria, Sueli e Roseli; os netos Anderson, Emerson, Heverton, Elen, Hebert, Robert, Jeferson e João Augusto; bisnetos; e os irmãos Celi, Nersidio e Cidinha. Foi sepultado no dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Wilian Lopes dos Santos, aos 35 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou a esposa Guadalupe; os filhos Luís Otávio, Ana Luiza e Maria Rosa; as enteadas Natasha e Eyshila; os irmãos Nilza, Eni, Edilson e Nilson; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lúcio Ramos, aos 52 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou a filha Micaela; neta e irmãos. Foi sepultado no dia 12 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Eulália Pantaleão Rocha, aos 80 anos de idade, no dia 11 de setembro. Viúva, deixou as filhas Maria Augusta, Aparecida Eulália e Nilza Elena; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Iracema Ribeiro Dias, aos 86 anos de idade, no dia 9 de setembro. Viúva; deixou os filhos Vera; Joana e Aparecida; os genros Sérgio, Valcir e Benedito; os netos Miriam, Samira, Janaina, Sheila, Sandra, Tiago, Flávia, Fábio e Wilian e os bisnetos Luiz Miguel, Mariani, Nicolas, Kauan, Kauane, Brayan, Isaac e Vinicius. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Navarro Bíscaro, aos 96 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixou a esposa Maria de Lourdes Sotero Navarro; os filhos Elisa, Aparecida, Renato e Nélson; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria Correia Antônio Aguilar Parron, aos 87 anos de idade, no dia 11 de agosto. Foi sepultada no dia 11 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Aparecida Pereira da Silva, aos 79 anos de idade, no dia 11 de agosto. Foi sepultada no dia 11 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Élio Pedrilho, aos 76 anos de idade, no dia 12 de agosto. Foi sepultado no dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Mário Gerôncio Ribeiro, conhecido como Mário Carreiro, aos 94 anos de idade, no dia 15 de agosto. Foi sepultado no dia 16 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Annalice Gonçalves, conhecida como Annalice do Banespa, aos 84 anos de idade, no dia 15 de agosto. Foi sepultada no dia 16 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luiz Benedito Brandy, aos 85 anos de idade, no dia 18 de agosto. Foi sepultado no dia 19 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Celina Liberali, aos 91 anos de idade, no dia 27 de agosto. Foi sepultada no dia 28 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Valdemar Restani, aos 83 anos de idade, no dia 31 de agosto. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luís Paulo Blasi, aos 82 anos de idade, no dia 1º de setembro. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Batista Pereira, conhecido como Zezé, aos 56 anos de idade, no dia 3 de setembro. Foi sepultado no dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Luiz Rombaldo, aos 63 anos de idade, no da 23 de agosto. Deixou a mãe Floripes; a esposa Nilva; os filhos Tatiana e Thiago; o genro Rogério; a nora Danuza e os netos Rafael, Daniel e Heitor. Foi sepultado no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Fagan, aos 96 anos de idade, no dia 25 de agosto. Deixou a filha Ângela Fagan; os netos Aquiles, Luiza e Luiz Antônio; e a bisneta Marilia. Foi sepultada no dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisco Abel de Souza, aos 63 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixou a esposa Izildinha de Fátima Celioto; os filhos Analberto e Juliana; e netos. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sueli de Fátima da Silva, aos 60 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou os filhos Graziela, Jonathas e Rosival; genro; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 30 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Claudinei Mataveli, aos 60 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou os filhos Priscila e Lucas; o genro Paulo; e neto. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vilma Corrêa, aos 77 anos de idade, no dia 1º de setembro. Deixou os irmãos Valter, Eleonor e Benedita; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Maria Fernandes Silva, aos 72 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou o marido Benedito Antônio da Silva; os filhos Cesar e Ana Carolina; e a nora Elaine. Foi sepultada no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Raquel Alisso Franscisco; aos 48 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou os filhos João Carlos e João Vitor; e os irmãos Antônio Marcos, Carlos Ricardo e Regiane. Foi sepultada no dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Cesar Divito, aos 61 anos de idade, no dia 3 de setembro. Deixou a esposa Maria Isabel; os filhos Wilton, Ariane, Daiane e André; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sueli Pereira de Melo, aos 61 anos de idade, no dia 4 de setembro. Deixou a filha Natacha; e os irmãos Regina, José Roberto, Tereza, Luiz e Romeu. Foi sepultada no dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Manoel Silvério, aos 85 anos de idade, no 5 de setembro. Deixou a esposa Hilda Cippollini Silvério; os filhos Cleusa, Nilton, Narciso, Glória e Diogo; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 6 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Teixeira, aos 79 anos de idade, no dia 6 de setembro. Deixou os filhos Andréia, Adriana e Pedro; nora; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Antônio Ravani, aos 85 anos de idade, no dia 6 de setembro. Deixou a filha Ana Mara. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Natal Moya, aos 69 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou a companheira Silvia Queiroz; e seu filho Leandro. Foi sepultado no dia 9 de setembro, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu Divina Martins Ferreira Romano, aos 87 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou os filhos Ana Maria, Luiz Antônio, Leonilda, Regina, Ivani, José Roberto, Silvia e Regeane; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 11 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Floripes da Silva Rombaldo, aos 83 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou os filhos Ademir, Vera e Ana; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.