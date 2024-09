Painel: Boletins de urna

Clima quente em São João

A vizinha São João da Boa Vista conta com quatro candidatos a prefeito: Dr. Ademir (PDT), Du Pirajá (Novo), o ex-prefeito Vanderlei (PSD) e a atual prefeita Teresinha (PL) e a campanha eleitoral por lá escalou para um clima bastante tenso. Grupos que disputam o poder partiram para um confronto franco, com direito a reportagens sensacionalistas em redes sociais e troca de processos judiciais. Quando uma eleição descamba para o campo do ataque, quem perde é o eleitor, que fica sem saber de propostas de governo e soluções para os problemas do seu dia a dia.

Enquanto isso, em Vargem

A campanha eleitoral em Vargem parece estar bem mais produtiva do que a do município vizinho. Candidatos tem utilizados as oportunidades para exporem suas ideias e aliado o jeito tradicional, gastando sola de sapato e encontro corpo a corpo com os eleitores, com uma maneira mais contemporânea, explorando a inserção das redes sociais. Além disso, os candidatos Celso Ribeiro (Republicanos), Rossi (PSD) e Magalhães (PL) têm aproveitado bem as entrevistas feitas pela Gazeta de Vargem Grande para expor seus projetos aos eleitores.

Boletins de urna

Nas eleições brasileiras, um dos instrumentos que reforçam a transparência do resultado da votação são os Boletins de Urna (BUs). Eles são emitidos pelas urnas eletrônicas logo após o encerramento de cada seção eleitoral. Neste documento, é possível conferir a quantidade de votos de cada candidato e assim, podem ser utilizados para a contagem manual. Em cidades pequenas como Vargem Grande do Sul, é possível saber se um candidato foi eleito ou não antes mesmo da divulgação oficial do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente com a soma dos votos verificados nos Boletins de Urna. E isso já acontece há muitas eleições na cidade.

Aplicativo

Os Boletins de Urna possuem um QR-Code impresso que pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão, da Justiça Eleitoral. Além do total de votos por candidata ou candidato, os BUs exibem a quantidade de votos por partido, os votos brancos e nulos, os dados de comparecimento do eleitorado, a identificação da seção e zona eleitoral, a hora de encerramento da eleição e o código interno da urna eletrônica, entre outras informações.

Desenvolvimento Rural

Foi constituído em Vargem Grande do Sul o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme publicação no Diário Oficial do Município. A direção do órgão ficou composta por Guilherme Ferreira da Silva, como presidente, Marina Romano Nogueira, como vice-presidente e Ciro Staino Manzoni como secretário executivo.