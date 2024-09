Business Coffee: O atendimento e a satisfação do cliente

Gabi Lourenço – especialista em Liderança e Formação de Equipes

Se fizermos uma pesquisa simples de como está o atendimento no comércio local, é provável que quase todos dirão que precisa ser melhorado. E o fato é que essas queixas não ocorrem somente em nosso município, elas ocorrem em toda região. Mas antes de fazermos uma reflexão sobre esse assunto, é interessante analisarmos que os atendimentos são sempre executados por PESSOAS, e estão cada vez mais ROBOTIZADOS. Penso que venha desse fator a ponta do iceberg para esse problema.

Outro ponto relevante para a nossa análise é que se as reclamações são grandes em relação ao atendimento nos estabelecimentos comerciais, porque não considerar entender melhor como o cliente deseja ser atendido? E automaticamente vejo uma dúvida se formar entre os comerciantes: Gabi, mas porque o atendimento é importante para o meu negócio? Bem, eu poderia escrever páginas e páginas sobre esse assunto, mas vou ser sucinta e objetiva em minha resposta: O melhor atendimento torna seus clientes fãs da sua empresa, criando um vínculo de amizade e excelentes negócios, e além disso, o bom atendimento é o responsável pelo melhor tipo de propaganda gratuita que existe, ou seja, cliente bem atendido é o responsável pelo aumento das suas vendas e do fluxo no seu comércio.

Mas, como nem tudo são flores, preciso dizer que ter um estabelecimento lucrativo não depende apenas de entender sobre atendimento ao cliente e treinar sua equipe para que realmente atendam a todos da melhor forma, sobretudo porque, existe dois tipos de clientes em toda empresa: o cliente interno que são seus colaboradores, e o cliente externo que são aqueles que efetuam as compras. E entrando um pouquinho no mérito da Gestão de Pessoas, a forma como você trata o seu cliente interno, define como ele vai tratar o seu cliente principal. Então para que seu estabelecimento seja contrário a todas as estatísticas negativas e ofereça o melhor atendimento, primeiro é necessário que a parte de Gestão de Pessoas esteja em dia, e segundo, obter conhecimento de como seria o seu atendimento ideal. O final de ano, melhor época para as vendas, está chegando e ainda dá tempo de preparar a sua equipe para dobrar o seu faturamento e seus lucros. Conte comigo para isso.

Um forte abraço, e a gente se encontra…