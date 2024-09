Neste sábado tem bazar do Gavi

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI) realizará um bazar neste sábado, dia 21. O tradicional evento acontecerá das 7h30 até às 15h, com muitas peças disponíveis.

O bazar será no prédio do Gavi, que está localizado à Rua Major Corrêa, nº 122, no Centro. A renda obtida por meio das vendas será destinada a ajudar no tratamento de pessoas com câncer através de alimentos, remédios, entre outros.