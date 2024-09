Vargengrandense coordena palestra com presença de Drauzio Varella

O vargengrandense Sinésio Grassi Duarte, coordenador do Curso de Medicina da Universidade de França (UNIFRAN), organizou uma palestra com o médico e oncologista brasileiro Drauzio Varella, durante Encontro de Professores do Curso de Medicina da UNIFRAN, em Franca, no sábado, dia 14.

Sinésio, vargengrandense que há muitos anos está na cidade, é neurocirurgião. Ele é filho do casal Zulmira Grassi Honório e Darcy Honório Duarte, sendo irmão do advogado Sidnei Grassi.