Imagem de Aparecida visita comunidades

A imagem de Nossa Senhora Aparecida fará visita nas missas das comunidades da Igreja Aparecida. Neste sábado, dia 21, a imagem estará na missa da Igreja Santo Expedito, às 18h30. Na terça, dia 24, a visita será na Igreja Santa Edwiges, durante a missa das 19h30. Na quarta, dia 25, será na missa da Capela Cemitério, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, às 7h. No sábado, dia 28, a imagem estará na Igreja Santa Teresinha, durante a missa das 18h30. No domingo, dia 30, haverá a missa da Troca do Manto na Casa da Mãe Aparecida, às 18h. No dia 3 de outubro haverá a abertura da novena de Nossa Senhora Aparecida às 19h30.