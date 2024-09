Desfile de Aniversário de Vargem é neste domingo

Na próxima quinta-feira, dia 26, Vargem Grande do Sul completa 150 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura Municipal vem realizando uma série de eventos especiais durante o mês.

Neste domingo, dia 22, haverá o tradicional Desfile de Aniversário da Cidade na Rua do Comércio, às 8h, com participação das escolas e entidades da cidade.

Na quinta-feira, dia 26, além da reinauguração da fonte luminosa da Praça da Matriz, haverá show com a Banda Lex Luthor.

No próximo domingo, dia 29, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius se apresenta na Represa Eduíno Sbardellini às 16h. O show é gratuito e aberto ao público.

Shows na Praça

Bom público prestigiou os shows que aconteceram no último final de semana na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. No sábado, dia 14, a banda católica Anjos de Resgate se apresentou às 20h. No domingo, dia 15, houve show gospel com o cantor Fernandinho às 16h.