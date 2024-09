Um novo olhar sobre a arborização de Vargem Grande do Sul

Neste sábado, dia 21 de setembro, comemora-se no Brasil, o Dia da Árvore, hoje um dos bens mais valiosos da humanidade, e embora abundante em todo o País, começa a ser preocupante o desmatamento que está ocorrendo, com as queimadas que acontecem atualmente, impactando a todos e mostrando a urgência de plantar mais árvores na cidade e também no município.

A conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso que é a árvore, deve ser expandida a uma nova dimensão, dado o sentimento de catástrofe que nos permeia ao respirar o ar contendo milhões de partículas de árvores queimadas que agora atingem, não só os estados onde queima a floresta amazônica, as árvores do Pantanal e dos cerrados, mas também na cidade onde vivemos.

O Dia da Árvore antecede o início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul e é momento especial para engajamento de todos na preservação das árvores, matas, pensar no plantio de mais vegetação e cuidar dos nossos jardins e, porque não, das nossas flores. Isso significa mais saúde e qualidade de vida.

Certamente Vargem Grande do Sul precisa de mais árvores plantadas em suas calçadas, seus parques e praças. Também é premente o plantio de árvores em nossas nascentes e margens de rios e córregos. Isso é o que cabe não só ao poder público municipal, como também a todo cidadão consciente, principalmente aqueles que possuem terras de cultivo no município.

Da mesma maneira que asfaltar as ruas da cidade é importante, os futuros administradores municipais deverão olhar com esta mesma prioridade, o plantio de árvores na cidade. Se por um lado o asfaltamento traz benefícios, ele eleva o calor em alguns preciosos graus, já o plantio de árvores contribui para reduzir o calor na área urbana da cidade, contribuindo sobremaneira com a saúde e a qualidade de vida dos seus moradores.

As eleições municipais se aproximam, e para saber o que pensam os candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul sobre as questões envolvendo o Meio Ambiente e o plantio de árvores, a Gazeta de Vargem Grande formulou algumas perguntas que já foram respondidas pelos candidatos e estamos postando novamente para que os leitores e cidadãos tomem conhecimento.

Foi perguntado a todos os candidatos, José Carlos Rossi (PSD), Magalhães (PL) e Celso Ribeiro (Republicanos), como eles viam a arborização da cidade e quais planos tinham para este setor.

Rossi respondeu: “Eu acredito que a arborização poderia ser melhor trabalhada. Falta atualmente um olhar mais atencioso da administração municipal nisto. Basta ver a situação precária do Viveiro Municipal. Além de revitalizar e investir no Viveiro, também é necessário facilitar o acesso da população às mudas e divulgá-lo, coisa que não é feita atualmente. Também é necessário realizar ações periódicas de plantio, envolvendo escolas das redes municipal, estadual e até particular, bem como entidades e vários outros setores do município.

Celso Ribeiro assim se manifestou: “Incentivar o plantio pela população e desenvolver projetos da Prefeitura Municipal para que possamos deixar a cidade ainda mais verde. Dinamizar o viveiro de mudas produzindo espécies que são importantes para a nossa fauna”.

Magalhães disse respondendo a várias perguntas sobre a questão envolvendo o plantio de árvores, recuperação das nascentes e matas ciliares: “Meu governo irá trabalhar com parceria juntamente com deputados em Brasília a fim de angariar fundos e programas de financiamentos estabelecidos pela lei 13731/18 (dispõe sobre mecanismos de financiamento para a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas). Acredito que isso poderá ser de extrema valia para a arborização, recuperação de áreas degradadas com a implantação e gestão da arborização urbana, que já é feito em outros municípios bem como estudaremos uma forma de que este fundo auxilie na recuperação e proteção de nascentes”.

Ao serem indagados como veem a recuperação das matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes, as nascentes e a criação do Parque Linear do Rio Verde e caso fossem eleitos, o que pretendiam fazer, Celso Ribeiro disse: “Queremos fazer um programa de recuperação de nascentes e a construção de mais dois lagos, a exemplo da Represa “Eduino Sbardelini” que nós construímos na nossa administração. Essa será uma ampla área de lazer para nossa população e, principalmente, a garantia de reservação de água bruta. Com a construção das duas novas represas com a junção da “Eduino Sbadelini“, comporão uma grande e importante parte do Parque Linear do Rio Verde que será uma de nossas prioridades.

O candidato José Carlos Rossi afirmou que a recuperação das matas ciliares é uma ação fundamental. “Minha proposta é intensificar este trabalho e contar com o apoio da Casa da Agricultura, órgãos estaduais, entidades ambientais e a iniciativa privada. Unidos, conseguiremos preservar o meio ambiente e sermos referência na região! Essa é nossa meta”, disse.

Também argumentou Rossi que diante da crise hídrica que podemos enfrentar futuramente, a preservação das nascentes é de extrema importância. “Para isso, de forma semelhante à recuperação das matas ciliares, pretendemos fortalecer este trabalho e envolver órgãos estaduais e federais, bem como entidades ambientais e a iniciativa privada na preservação das nossas nascentes”.

Finalmente, o jornal perguntou se eleito, concordariam em plantar pelo menos 1.000 mudas de árvores por ano nas ruas da cidade, Rossi argumentou: “Uma de minhas ideias é exigir o plantio de árvores nos novos loteamentos que estão para ser aprovados, pois os loteadores têm condições para isso! Colocando isso em prática, tenho certeza que iremos plantar bem mais de 1.000 mudas ao ano.

Celso Ribeiro deixou seu pensamento a respeito, afirmando: “É importante, mas o plantio deve ser feito com planejamento. Sobre as quantidades que serão plantadas vamos discutir com o Meio Ambiente”.

Fotos: Reportagem