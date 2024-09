Festival da Jabuticaba em Casa Branca termina neste domingo

O Festival Gastronômico da Jabuticaba, de Casa Branca, que chegou este ano em sua 8ª edição, chega ao fim no domingo, dia 22.

São mais de 80 expositores na Praça do Rosário, em Casa Branca, entre restaurantes, lanchonetes, food trucks, artesanato, fruta in natura e derivados, atendimento ao turista e área infantil. Haverá também atrações musicais todos os dias.

Neste sábado, dia 21, a festa será realizada das 10h às 22h, e quem sobe no palco é Jô Martucci, Inova Samba, Malabi Rasgacero e Renato Teixeira.

Para fechar a festa com chave de ouro neste domingo, dia 22, quem se apresenta é Mississipi Devil, Paulinho do Cavaco, Orquestra Geraldo Meireles, Randall e Banda e Gabriel Milan e Matheus. Neste dia, o evento também acontece das 10h às 22h.