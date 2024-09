Manu Xavier vence Campeonato Brasileiro de Taekwondo

O Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo aconteceu em Lauro de Freitas (BA) entre os dias 11 e 15 de setembro. Considerado o maior evento da modalidade no país, o campeonato reúne os melhores atletas de todos os estados, uma vez que somente o campeão e vice-campeão de cada estado é habilitado para participar.

A equipe Hwarangdo, de Vargem Grande do Sul, conseguiu classificar três atletas para a categoria de Kiorugui faixa preta (luta), sendo Luisa Gregório Ranzani Avanzi na categoria sub 21, Breno Caixeta na categoria Junior e Manuela Bedin Xavier na categoria infantil. Mestre Carlos Xavier acompanhou os atletas neste evento.

À Gazeta de Vargem Grande, o mestre Xavier ressaltou que chegar até um evento deste nível não é nada fácil. “Ainda mais se tratando de atletas do estado de São Paulo que tem um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil”, disse.

Breno, que estreou em competições nacionais, foi o primeiro atleta a entrar em quadra na quinta-feira, dia 12. Logo de cara, enfrentou o atleta de Santa Catarina, que foi o campeão da categoria e o atual titular da Seleção Brasileira. Xavier pontuou que Breno foi derrotado, mas lutou bravamente e mostrou que tem muito talento e um futuro brilhante pela frente.

Luisa, que já acumula alguns títulos nacionais e duas medalhas internacionais, lutou na sexta-feira, dia 13. Depois de passar pelas atletas da Bahia e Maranhão, foi derrotada na semifinal pela atleta de Santa Catarina. Felizmente, a atleta subiu ao pódio ficando com a medalha de bronze em sua categoria.

A atleta Manuela, que também é iniciante em campeonatos brasileiros, foi a última a entrar em quadra, no último dia de competição, domingo, dia 15. Xavier informou que ela deu um show na semifinal contra a atleta do Paraná, ganhando o primeiro round de 12 a 0 e o 2º de nocaute.

Já na luta final da categoria, transmitida e salva no Instagram do mestre Xavier (@mscarlosxavier), enfrentou a atleta do Goiás, que também havia ganho a semifinal por nocaute técnico. A luta foi emocionante, ficando empatada nos dois primeiros rounds e decidida no último segundo do terceiro round com a vitória de Manuela.

Xavier ressaltou que a preparação física, técnica, tática e emocional destes atletas começa muito antes do campeonato brasileiro, logo no início do ano quando começam as seletivas estaduais e as competições oficiais. “Todos tiveram que trabalhar duro e investir um valor considerável em inscrições, alimentação, viagem e hospedagem até conseguir a classificação para o brasileiro. Manu, por exemplo, treinou de cinco a seis vezes por semana para que conseguisse o 1º lugar”, disse.

Apoio

Os atletas tiveram o apoio da Prefeitura Municipal na compra das passagens aéreas e puderam contar com o patrocínio de algumas empresas e de amigos e familiares, que colaboraram através de patrocínios e por doações na Vakinha Online. Xavier explicou que mesmo assim os atletas e técnico tiveram que investir para que pudessem manter todos os gastos.

Fotos: Arquivo Pessoal