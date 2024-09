Duda Fermoselli foi campeã no Open Corinthians

A atleta e sensei Maria Eduarda Fermoselli, conhecida como Duda Fermoselli, foi campeã do Campeonato Judô Open Corinthians, no domingo, dia 15. A competição de alto nível aconteceu no Parque São Jorge, em São Paulo, e reuniu 1900 atletas de todo o Estado.

A sensei Duda Fermoselli competiu na categoria sênior, disputando pela Associação Santa Barbara, de Santa Barbara do Oeste, do sensei Rodrigo. Foram três lutas de alto nível, muita técnica e garra.

À Gazeta de Vargem Grande, ela falou sobre o campeonato. “A vitória é sempre empolgante, poder subir ao pódio representando o judô, esporte este que amo, e pratico desde os 8 anos de idade. Mas lembrando que o importante é a dedicação e participação, daí sim chegar ao bom resultado. Sou sempre grata ao sensei Daniel Garcia, é uma honra poder estar presente a estes grandes campeonatos e representar minha equipe”, comentou.

Duda Fermoselli pontuou que conta sempre com o apoio de seus pais, Juliana e Ney, seus familiares, e seu namorado, João Vitor, que também é atleta, então estão juntos em todas as competições.

Para o campeonato, a atleta realizou treinos semanais no Centro de Treinamento Diego Caixeta, do sensei Caixeta. Agora, Duda segue nos treinos e preparações para as próximas competições.