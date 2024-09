Mini-Handebol de Vargem participa de Festival da Liga Jandaia

No último sábado, dia 14, 24 atletas do Mini-Handebol de Vargem Grande estiveram em Mococa para participar do 2º Festival de Mini-Handebol da Liga Jandaia.

O Festival contou com mais de 200 atletas de 6 Polos Oficiais da Confederação Brasileira de Handebol, com a presença das cidades de Franca, Mococa, Mogi Guaçu, Restinga, São Sebastião do Paraíso e Vargem Grande do Sul.

Os pequenos atletas de Vargem, na faixa de 7 a 10 anos, realizaram seus jogos durante a manhã e, ao final do evento, receberam suas medalhas de participação. O evento lotou as arquibancadas do Ginásio “Russão” com a presença de pais de todas as equipes presentes.

Foto: Arquivo pessoal