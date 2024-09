Vargem sedia etapa da Liga de Handebol do Interior

Foi realizado no CEE “José Cortez”, a terceira etapa da Liga de Handebol do Interior, na categoria Infantil masculino, no domingo, dia 15.

A competição de alto nível técnico contou com a presença das cidades de Amparo, Avaré, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Guaranésia, Indaiatuba, Piracicaba, Tatuí e Vargem Grande do Sul.

Os atletas de Vargem fizeram três bons jogos, mas foram derrotados. No primeiro jogo do dia, a equipe foi derrotada por Guaranésia pelo placar 12 a 11, com o atleta Kaiky fazendo cinco gols, Taylor e Nicolas com dois gols cada e Lucas Fiorete e Gabriel com um gol cada.

Na segunda partida do Handebol, Vargem sofreu novamente uma derrota por 11 a 10 contra a equipe de Amparo. O atleta Kaiky fez quatro gols, enquanto Lucas Gabriel, Nicolas e Theylor fizeram dois gols cada.

No último jogo de Vargem, contra a forte Piracicaba, os meninos tiveram sua melhor atuação defensiva do dia, sendo derrotados por 12 a 8, com Nicolas, Murilo e Theylor fazendo dois gols cada e Kaiky e Lucas Gabriel com um gol.

A etapa se estendeu até o início da noite com a conquista de Indaiatuba, que em um jogo muito equilibrado, venceu Piracicaba, que ficou com o segundo lugar. A equipe de Avaré ficou com a medalha de bronze ao vencer Amparo no último lance da partida.

As equipes de Vargem Grande voltam à disputa da Liga do Interior em outubro, na cidade de Amparo, nas categorias Mirim masculino, já classificados em segundo lugar geral para as semifinais da Liga, e na categoria Mirim feminino, onde as meninas buscam a última vaga para as semifinais.

Fotos: Arquivo Pessoal