Assaltantes rendem funcionárias e roubam casa

Um assalto a mão armada com as cenas divulgadas nas redes sociais, foi tema de muitas conversas e discussões na cidade. O assalto aconteceu na segunda-feira, dia 16 de setembro, em uma residência de conhecida família da sociedade vargengrandense, localizada no Jd. São Joaquim.

Segundo apurou a reportagem do jornal, os assaltantes renderam as empregadas que trabalhavam na residência quando as mesmas chegavam para o trabalho, por volta das 7h, adentrando à casa e roubando objetos de valor como joias, relógios e dinheiro. A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, sob o comando o delegado dr. Antônio Carlos Pereira Júnior, que está à frente das investigações, está apurando os fatos e até o fechamento da presente matéria, informou ao jornal que não havia nenhum fato novo sobre o assalto.

Também no dia participaram da operação tentando descobrir os autores do crime, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Vários vídeos contendo a ação dos assaltantes, logo depois do assalto, já estavam circulando nas redes sociais da cidade.

No vídeo aparece uma das funcionárias, que segundo comentários teria entrado em estado de choque, começando a chorar e gritar, sendo agredida e imobilizada por um dos bandidos. Pelo vídeo, pode-se notar três assaltantes saindo da residência, carregando várias sacolas e entrando em um veículo, cujo motorista os esperava do lado de fora.

Os assaltantes levaram também um celular de uma das empregadas, que foi achado perto do Posto Santo Elcio, onde provavelmente os bandidos descartaram o aparelho. Segundo os comentários, além das funcionárias, os familiares do empresário estavam em casa na hora do assalto.

Os bandidos, tudo indica, tomaram rumo sentido São João da Boa Vista ou também para a rodovia que leva a São Sebastião da Grama ou Poços de Caldas. A Polícia Civil continua investigando o crime.