Gustavo Bueno busca renovação na política

A renovação política na cidade sempre é bem-vinda e necessária, com candidatos mais novos assumindo uma cadeira quer seja no Legislativo, como também um cargo no Executivo, colaborando com uma visão nova e diferente da cidade, das políticas públicas e das necessidades dos moradores. Mas, não basta ser apenas jovem para prosperar na política, há que se ter caráter, compromisso com a verdade, dar bons exemplos, enfim, ser um bom cidadão para se tornar um bom político.

Gustavo Henrique Bueno, que tem apenas 21 anos e é estudante de Direito na UNIFAE em São João da Boa Vista, é candidato a vereador de Vargem Grande do Sul pelo Partido Liberal (PL) e uma promessa de renovação na política local. Gustavo trabalha no escritório de advocacia do advogado Hugo Andrade Cossi há mais de 3 anos.

Embora essa seja a primeira eleição que o estudante disputa o pleito, Gustavo é visto participando ativamente das questões políticas da cidade desde os 17 anos. “Sempre cobrando transparência, melhorias e soluções efetivas. Antes mesmo de atingir a maioridade, cobrei para que houvesse as transmissões ao vivo das sessões da Câmara Municipal, garantindo aos cidadãos o acesso às decisões que impactam a nossa vida no dia a dia”, disse.

Estando a frente da causa estudantil, Gustavo pontuou que tem lutado por melhores condições para os estudantes. “Após muita cobrança, consegui fazer com o que o poder público aumentasse de R$ 80,00 para R$ 150,00 o subsídio do transporte escolar, o reembolso dos estudantes”, comentou.

À Gazeta de Vargem Grande, relembrou as diversas vezes que esteve na Casa de Leis e lutou para melhorias no esporte. “Utilizei a Tribuna Livre e participei de audiências, sempre buscando avançar nas políticas públicas. Através de uma indicação minha, foi criado o Conselho Municipal do Esporte, um importante mecanismo para auxiliar as nossas instituições esportivas”, relatou.

O vargengrandense também atuou na presidência de uma das principais entidades da cidade, o Grupo Mão Amiga, de fevereiro de 2023 a março de 2024. “Como presidente, percebi a necessidade de lutar pela área da saúde e social. Trabalhei diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, conseguindo mais de R$ 1 milhão em recursos para o Hospital de Caridade, para as entidades e a saúde em geral”, ressaltou.

Questionado pelo jornal, disse qual a importância de a política de Vargem se renovar, com pessoas mais jovens assumindo uma cadeira na Câmara Municipal. “Nosso município vive uma escassez no que diz respeito à formação de novas lideranças. Basta notar que há muitos anos são os mesmos políticos que norteiam as ações da cidade. Infelizmente, até mesmo os que se diziam novos se perderam pelo caminho”, falou.

“Por isso, entendo que a renovação política em Vargem Grande do Sul passa pela presença da juventude, mas acima de tudo por novas práticas, ideias e compromisso com a população”, completou.

Gustavo contou o que vê de positivo na cidade e o que acha possível melhorar. “Vejo que a cidade possui uma boa infraestrutura, devendo avançar na funcionalidade dos equipamentos, na humanização dos serviços públicos e principalmente na valorização dos funcionários”, disse.

O vargengrandense informou em quais áreas pretende atuar caso for eleito. “Além de cumprir integralmente as funções constitucionais do vereador, vou continuar trazendo recursos para a saúde e para as entidades, seguirei defendendo os interesses dos estudantes, principalmente sobre o aumento do reembolso e melhorando as condições do esporte da cidade”, comentou.

Ao jornal, pontuou sobre o papel do vereador. “O vereador tem como principais funções a de criar, discutir e aprovar leis que beneficiem a cidade, ou seja, legislar. Bem como, ele deve fiscalizar as ações do executivo municipal, garantindo o uso correto dos recursos públicos”, ressaltou.

“Por outro lado, um vereador não pode arrumar emprego para indivíduos, distribuir benefícios para obter apoio ou votos, privilegiar atendimentos em serviços públicos ou utilizar o cargo para obter vantagens pessoais. Como vereador, meu compromisso é com a transparência, a fiscalização e a criação de políticas públicas que realmente atendam aos interesses da nossa comunidade”, finalizou.