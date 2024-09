Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Márcio de Andrade Zago; aos 54 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixou a mãe, a professora Therezinha de Andrade Zago; a esposa Juliane; o filho Murilo; e os irmãos Luciana, Mário Sérgio e Marcelo. Foi sepultado no dia 15 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Rodrigues do Nascimento, aos 85 anos de idade, no dia 13 de setembro. Viúva de Manoel Felinto do Nascimento; deixou os filhos Gisele, Daniel e Cláudio; o genro Roni; as noras Adriana e Daniela; os netos Caroline, João Vitor, Gustavo, Alice, Kezia, Guilherme e Vitória e o bisneto Nicolas. Foi sepultada no dia 14 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo de Paula Toledo, aos 58 anos de idade, no dia 13 de setembro. Deixou a mãe Nair de Paula Toledo; os filhos Esthefany, Matheus e Wellington; e os irmãos Rosângela, Lauricéia, Laíde, Valdir, Marilene, Elisene e Elisângela. Foi sepultado no dia 14 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Evaristo, aos 78 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixou as filhas Vera e Silvana; os netos Juliana, Jéssica, Flávio, Luciana, Simone, Micaela, Reginaldo, Giovane, Jean e Jonatas; bisnetos; tataranetos e os irmãos Divino, Lázara, Sebastiana (Tiana) e Antônio. Foi sepultada no dia 16 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Arlindo Gomes Paulino, aos 96 anos de idade, no dia 15 de setembro. Viúvo de Terezinha Zan Paulino; deixou os filhos Daniel e Maria do Carmo; a nora Elizabeth; o genro José Antônio; os netos Bruna, Matheus e Ana Helena; os bisnetos Artur e Gael; e os irmãos Amélia, Alice, Antenor, Armando, Nélson e João. Foi sepultado no dia 16 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Batista de Oliveira, o Toninho pipoqueiro como era conhecido, aos 84 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixou a esposa Mercedes Canato de Oliveira; as filhas Ivone e Maria Luiza; o genro José Luís; os netos Michel e Mayara e os bisnetos Richard, Gabriel e Lorena. Foi sepultado no dia 16 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Umberto Moschella, aos 72 anos de idade, no dia 17 de setembro. Deixou a esposa Marilene Moschella; as filhas Graziella, Giselle e Fabíola; a nora Antônia; os genros Bruno e Gustavo; os netos Pedro Henrique, Mariane, Ana Clara, Govanna e Lorenzzo e o bisneto Arthur. Foi sepultado no dia 18 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Carlos de Oliveira, aos 59 anos de idade, no dia 19 de setembro. Foi sepultado no dia 20 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Manoel Donizeti Martins, aos 67 anos de idade, no dia 13 de setembro. Deixou a esposa Izabel; os filhos Elias, Wilian, Simone, Raquel, Sheila, Josiane, Jhonatas, Daniel e Henrique; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 13 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marilda Aparecida Ventali, aos 52 anos de idade, no dia 16 de setembro. Deixou a mãe Josepha Aparecida Ventali; o marido Osmar Custódio Dias; os filhos Izabela e Lívia; e o neto Antônio. Foi sepultada no dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria de Lourdes Passoni Barbosa, aos 80 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou os filhos Marcelo, Clóvis, Marcos e Márcio; noras; e netos. Foi sepultada no dia 19 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.