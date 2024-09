Gazeta entrevista candidatos a prefeito sobre Educação

A Gazeta de Vargem Grande, pela quarta semana consecutiva, entrevistou os três candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul, José Carlos Rossi (PDT), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani, Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano.

Nesta edição, o jornal abordou o tema Educação. Vargem Grande do Sul segundo os dados atuais do IBGE, tem 40.133 pessoas. Nos últimos dez anos, a cidade, apesar de ser uma das que mais cresce na região, vem diminuindo gradativamente sua população com reflexos em todos os setores do município, inclusive na Educação. Baixo crescimento, menos crianças nas escolas.

Só para reflexão, em 2010, Vargem registrou pelo IBGE 39.266 moradores, passando para 39.539, segundo o Censo realizado em 2022, o que aponta praticamente o mesmo número de habitantes em uma década. Para um município que chegou a crescer 53,2% em uma década, quando tínhamos em 1970, segundo o IBGE 13.369 pessoas e no Censo realizado em 1980, fomos para 20.363 habitantes, uma taxa de 5,32% ao ano, contra 0,69% ao ano na última década.

Diante desta realidade, a Gazeta questionou o que cada candidato pretende fazer, caso seja eleito, na área da Educação. As perguntas foram iguais aos candidatos a prefeito, sendo que cada um e sua equipe respondeu de conformidade com o que acham, pensam e pretendem fazer caso sejam eleitos. Nas próximas edições, outras áreas serão abrangidas pelos candidatos.

Magalhães fala sobre Educação e planos para a área

Como analisa a situação atual da Educação no município?

Ouvindo muitos pais e mães, recebendo informações, reclamações e sugestões neste período estando vereador, noto que muitas coisas básicas, talvez simples de serem equacionadas e resolvidas deixam de ser. Vejo que cada departamento deve ter pessoas qualificadas e principalmente que sejam da área. Na educação não pode ser diferente. Um departamento deve ser uma equipe sem dúvida, e uma direção gabaritada que saiba ouvir a todos já é um bom começo. Temos que mudar o estilo de um diretor trabalhar para o prefeito, ele foi nomeado para desenvolver para a cidade e caberá ao prefeito avalizar seus projetos. Sem isso a educação padece.

Onde pretendem investir mais com o dinheiro disponível em Orçamento para a Educação?

Quero ouvir dos profissionais da área, eles irão nos dar o Norte. Isso junto com os anseios da população chegamos a um denominador comum. Lógico que temos projetos, mas a melhor forma de aplicá-los ou a viabilidade de aplicá-los é de quem estará à frente disso, ou seja, os profissionais.

Como analisa o Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

Interessante, mas quero ter a noção exata se isso está sendo produtivo, como os profissionais sentem-se, se falta alguma coisa, se o conteúdo é suficiente.

Se eleito, pretende dar continuidade ao Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

Onde já existe, pretendemos continuar, mas com certeza iremos ouvir os profissionais sobre isso.

Com vê a situação dos salários pagos pela municipalidade aos professores?

Temos ciência da perda que tiveram, iremos estudar uma forma de repor isso.

Se eleito vai pagar o piso do Magistério a todos os professores da rede municipal de ensino?

Isso já é um compromisso assumido. Só deixando bem claro que a reposição a que me refiro na pergunta anterior não tem vínculo com esta. A reposição a que me refiro na outra pergunta é sobre as perdas que tiveram e além disso pagar o piso.

Pretende construir alguma nova escola no município caso seja eleito? Se positivo, em qual localidade?

Particularmente vejo que a cidade cresceu e está se “alongando” mais em distâncias. Isso a mim preocupa, pois, nossas crianças estão ficando cada vez mais longe de casa. Por mais que se forneça o transporte, essa distância desgasta mais os alunos e me preocupa se isso não pode até mesmo prejudicá-los no desempenho. Estudo a ser feito com profissionais do departamento de educação e departamento de planejamento.

Pretende construir mais creches na cidade? Tem conhecimento de qual é o déficit atual de vagas em creches na cidade?

A creche é um direito. Tomei conhecimento de algumas exigências feitas às mães e não concordo. Também vejo a creche como o primeiro ciclo da criança no contato com a educação. Creche não pode ser sinônimo de berçário, que, não estou dizendo que aqui seja, mas como na resposta anterior, será feito estudo e levantamento que envolverão alguns departamentos e tomaremos as medidas que forem indicadas. Queremos que tudo seja perfeitamente planejado, pois, o atraso de 5 anos na entrega da obra de uma creche significa que só nesse período já começa a fazer falta.

Como vê o reembolso dos alunos que estudam em faculdades na região?

Reembolsaremos 100% e quero diminuir o tempo de espera dos estudantes para receber.

Como analisa a municipalização de escolas estaduais em Vargem Grande do Sul?

Quero me inteirar se é bom para o município, para o cidadão. Quais benefícios estão embutidos nisso. O que for benéfico trabalharemos para melhorar.

Se eleito, o que pretende fazer em relação à municipalização do ensino no município?

Como disse na resposta anterior, quero ter ciência antes de como isso beneficia a nós.

Pretende dar continuidade ao método de ensino apostilado nas escolas municipais?

O ponto alto do meu governo, e uma coisa que trago comigo será o de ouvir quem de direito, ou seja, os profissionais que trabalham no dia a dia. Eles nos darão o Norte a seguir. O que eles decidirem para que tenhamos uma educação de qualidade será feito.

Como analisa a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal?

Critica. Sei que teremos dificuldades, principalmente no início de nosso mandato. O ideal, claro, seria que os alunos tivessem os uniformes antes do início das aulas, mas sei também que depende de cronogramas da educação, como alunos novos, estatísticas de tamanhos e etc., o que é inaceitável a criança receber o uniforme seis meses após o início das aulas ou, pior ainda, não ter o uniforme.

Como analisa a merenda escolar servida aos alunos e se eleito, pretende mudar algo?

Infelizmente recebemos reclamações também. Quero me envolver pessoalmente nessa questão no início. Quero me reunir com profissionais da educação, nutricionista, ou seja, todos os envolvidos. Nossas crianças terão todo o meu empenho para que recebam uma alimentação de qualidade. Digo alimentação porque todos temos ciência que muitas crianças têm esse alimento como o principal de seu dia a dia. É triste dizer isso, mas é uma realidade infelizmente. Enquanto não conseguirmos mudar essa realidade, durante meu mandato é na escola que elas terão o melhor.

Qual o seu projeto para o Ensino Superior (Faculdade) em Vargem Grande do Sul?

Não serei mais um a prometer e não cumprir isso. Temos projeto sim, mas de nada adianta eu falar muito se ainda preciso da decisão de quem seriam os interessados em aqui se instalar. Uma coisa é certa, como já respondi em outra ocasião, uma faculdade alavanca vários setores e a economia do município agradece, mas como disse, não é do meu feitio iludir a população com promessas meramente eleitoreiras. Espero um dia dar uma boa notícia nesse sentido.

Celso Ribeiro analisa o setor e conta seus planos

Como analisa a situação atual da Educação no município?

Com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB mostra, Vargem Grande do Sul tem uma Educação com média 7,0, estando entre os 85 municípios de melhor Educação do Estado, entre 645 municípios. Nossas escolas atingiram altos índices e a EMEB “Mário Beni” chegou a 7,7. Das cidades da região, Vargem Grande do Sul ficou em segundo lugar por apenas 0,1 de pontuação, na frente de cidades que não só tem uma população muito maior, mas principalmente orçamentos muito maiores. Entre os 5.570 municípios do Brasil, Vargem Grande do Sul está na posição 418, e, ainda devemos lembrar que a EMEB “Mário Beni” com nota 7.7 ficou entre os 100 melhores municípios do país, e a EMEB “Flávio Iared” entre as 150 melhores. Conquistando um dos melhores índices do país e da região, o Ensino Municipal demonstra que avança em qualidade e isso, graças ao comprometimento e trabalho de todos os professores e funcionários da Educação, e ao investimento feito nesta área, que neste ano chega a 28% do Orçamento total do município.

Onde pretendem investir mais com o dinheiro disponível em Orçamento para a Educação?

As fontes de recursos provenientes do orçamento já possuem destinação especificada na Lei e podem ser usados de acordo com a fonte, para pagamento de profissionais do magistério, equipe de apoio, investimento em infraestrutura, materiais, equipamentos, capacitações, etc.

Cabe ressaltar que diferentemente do passado os recursos do Departamento de Educação são insuficientes, isso considerando o índice mínimo de aplicação de 25%, sendo necessário a complementação com caixa geral da Prefeitura, chegando o índice destinado a educação em torno de 28% no ano.

Como analisa o Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

As escolas municipais em tempo Integral em Vargem foram muito bem avaliadas em seu primeiro ano de implantação. A EMEB “Flávio Iared” conquistou uma nota de 7,4 no IDEB logo no seu primeiro ano. A EMEB “Darci Troncoso Peres” também está oferecendo ensino em tempo integral no ensino infantil. Ambas as escolas vêm atingindo seus objetivos propiciando acolhimento e desenvolvimento integral dos estudantes, sendo um potencializador da melhora da aprendizagem em diversos aspectos tanto intelectual, quanto físico, socioemocional e cultural. Além disso, o Ensino Integral é um aliado das famílias que vêem as escolas municipais como locais seguros onde podem deixar seus filhos com tranquilidade, para que possam trabalhar.

Se eleito, pretende dar continuidade ao Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

Pelo que temos informação há uma grande procura dos pais para o Ensino em Tempo Integral e acreditamos neste projeto que em muito contribui para uma melhor educação das crianças, como também ajuda as famílias. Vamos investir na continuidade e a ampliação do Ensino em Tempo Integral para atender um maior número de alunos na rede municipal.

Com vê a situação dos salários pagos pela municipalidade aos professores?

Nosso compromisso é realizar um estudo para nova composição do Novo Piso Salarial do Magistério.

Se eleito vai pagar o piso do Magistério a todos os professores da rede municipal de ensino?

Nosso compromisso é esse.

Pretende construir alguma nova escola no município caso seja eleito? Se positivo, em qual localidade?

Quando prefeito investi muito nas escolas, construímos a escola “Antônio Coury”, a escola “Padre Donizete”, deixamos em construção a escola “Nair Bolonha” que foi terminada pelo prefeito Amarildo que também investiu na estrutura das escolas. Reconstruímos a escola “Henrique de Brito Novaes”, a escola “Gilda Bastos” e ampliamos a escola “Mário Beni”. Todas obras de qualidade para oferecer conforto e comodidade às crianças e dignidade aos trabalhadores. Se eleito, vamos continuar a investir nas estruturas das escolas com melhorias necessárias.

Se eleito, nosso compromisso inicialmente é para construção de uma nova escola na parte alta da cidade (acima da SP 215), com objetivo de continuar o trabalho de ampliação do ensino em tempo integral.

Pretende construir mais creches na cidade? Tem conhecimento de qual é o déficit atual de vagas em creches na cidade?

Oferecer vagas para creches é uma questão de educação e assistência social que ajuda as famílias, especialmente as mães que precisam trabalhar e ter um local para deixar seus filhos que disponibilize todos os cuidados. Investimos e muito na construção de creches para ampliar o número de vagas na cidade e, hoje, temos 9 creches no município. Pelas informações que temos, o déficit atual é de em torno de 40 vagas, mas precisamos investir e dar sequência na ampliação da Creche “D. Cezarina”, na Vila Santana, oferecendo mais vagas para as famílias daquela localidade, ampliar vagas em creche para atender a Vila Polar e adjacências e temos o compromisso de terminar a construção da nova creche acima do asfalto, junto à Cohab VI, cuja obra já está em andamento. Vamos continuar investindo em vagas de creche para atender mais e cada vez melhor.

Como vê o reembolso dos alunos que estudam em faculdades na região?

Sempre trabalhamos para que os estudantes que estudam fora da cidade tivessem esse benefício do reembolso do transporte escolar, inclusive quando vereador em 1992 fiz uma emenda para concessão desse benefício aos estudantes, mas foi vetado pelo prefeito da época.

Sempre vamos investir e incentivar os estudantes do nosso município, melhorando as condições cada vez mais.

Como analisa a municipalização de escolas estaduais em Vargem Grande do Sul?

Essa questão tem que ser estudada juntamente com os professores e funcionários da rede estadual para ter parâmetros do que pode ser realizado.

Se eleito, o que pretende fazer em relação à municipalização do ensino no município?

Essa questão tem que ser estudada juntamente com os professores e funcionários da rede estadual para ter parâmetros do que pode ser realizado.

Pretende dar continuidade ao método de ensino apostilado nas escolas municipais?

O Sistema Apostilado de ensino melhora muito a qualidade do Ensino e é um material de apoio essencial hoje para professores e alunos. O método apostilado era utilizado somente em escolas particulares e Vargem fez esse investimento, essa inovação dando a oportunidade para que os alunos da rede pública tivessem esse benefício e os professores essa ferramenta com capacitações para ajudar nas suas atividades diárias. Vamos continuar com esse trabalho, com a avaliação e ajuda dos professores para melhorar cada vez mais.

Como analisa a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal?

Quando assumimos a Prefeitura pela primeira vez em 2001, ouvi as professoras que me falaram da falta de materiais nas escolas e da dificuldade dos pais em comprar para os filhos o material para as aulas. Isso me deixou muito preocupado. Idealizamos o projeto para entrega de materiais escolares e também de uniformes, e não deixamos faltar nenhum material para as professoras e nem para os alunos. O uniforme também foi um projeto nosso, que acaba com as desigualdades e ajuda as famílias que podem usar o dinheiro em outras necessidades. Vamos continuar e ampliar esse projeto que ajuda as famílias e dá igualdade de condições aos alunos.

Como analisa a merenda escolar servida aos alunos e se eleito, pretende mudar algo?

Nós substituímos o leite com bolacha e a antiga sopa de fubá da merenda escolar por arroz, feijão, verduras, carnes, legumes, sucos, frutas. A merenda passou a ser Alimentação Escolar, e é uma das melhores da região com acompanhamento de nutricionista, veículo próprio para transporte da alimentação escolar e em breve, segundo acompanhamos, deve estar funcionando em prédio para atendimento exclusivo da Alimentação Escolar. Sempre demos muita atenção para Alimentação Escolar que beneficia, sobretudo, os alunos mais vulneráveis que contam com esta alimentação nas escolas. São cerca de 3.500 mil alunos com mais de 10 mil refeições diárias, colaborando com a saúde e educação de crianças e adolescentes, e este é um projeto que vamos continuar investindo para melhorar cada vez mais.

Qual o seu projeto para o Ensino Superior (Faculdade) em Vargem Grande do Sul?

Vargem Grande do Sul tem hoje a UNIVESP funcionando no prédio da Prefeitura na Vila Santa Terezinha. A UNIVESP que já formou dezenas de profissionais que tiveram a oportunidade de fazer uma Faculdade gratuitamente em Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). Nosso compromisso é continuar investindo para que a Univesp amplie seu atendimento e buscar parcerias para faculdade em Vargem Grande do Sul.

Rossi comentou os seus planos para a Educação

Como analisa a situação atual da Educação no município?

Na minha opinião, a prefeitura precisa ter um olhar mais atencioso para a área da Educação. Falta um trabalho eficaz para evitar a evasão escolar, uma vez que isso pode ocorrer por vários fatores, como por exemplo, um ensino sucateado, metodologias inadequadas, problemas sociais e familiares, entre outros. Diante disso, a administração tem o dever de investir e modernizar a rede municipal de ensino, oferecendo um bom aprendizado aos alunos e melhores condições de trabalho aos professores e demais profissionais que atuam no setor, garantindo assim um ambiente saudável para o aprendizado e mais atrativo aos estudantes.

Onde pretendem investir mais com o dinheiro disponível em Orçamento para a Educação?

Vamos investir nas crianças, melhorando a qualidade de ensino e também as condições de trabalho dos professores e demais profissionais do setor. Ao contrário da atual gestão, nós não vamos usar dinheiro da Educação para comprar prédios sem necessidade alguma. Exemplo disso é o casarão que abriga o Departamento de Educação, onde a prefeitura usou quase R$ 2 milhões para comprá-lo. Outro exemplo é o prédio em frente ao Cemitério da Saudade, adquirido pela atual administração pelo valor de R$ 3,5 milhões, e a casa ao lado da prefeitura que custou R$ 1.643.127,10. Ao meu ver, todo esse dinheiro gasto na compra desses imóveis poderia ser melhor utilizado em investimentos realmente importantes na Educação.

Além de usar de forma racional o recurso da Educação, quero garantir que todas as creches e escolas municipais terão segurança, o que trará mais conforto aos pais e familiares.

Como analisa o Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

É um grande ganho para os alunos, bem como uma tranquilidade para as famílias.

Se eleito, pretende dar continuidade ao Ensino em Tempo Integral nas escolas municipais?

Sim, essa é uma de nossas propostas, pois quanto mais tempo a criança estiver na escola, mais longe ficará das drogas e da criminalidade. A criança tem que estar em contato constante com a educação, a cultura e o esporte. Somente assim é que iremos construir uma sociedade melhor!

Com vê a situação dos salários pagos pela municipalidade aos professores?

A atual situação é péssima. Infelizmente essa classe não tem sido devidamente valorizada pela atual administração. Eu penso o seguinte: se hoje cheguei aonde estou, foi graças aos professores que tive ao longo da minha vida. Portanto, essa é uma profissão que precisa de reconhecimento e ser valorizada!

Se eleito vai pagar o piso do Magistério a todos os professores da rede municipal de ensino?

É claro que sim! O piso do Magistério é um direito dos professores! E esse é um dos meus compromissos com essa classe trabalhadora! Infelizmente tivemos políticos que passaram quatro anos junto a atual gestão e jamais se pronunciaram publicamente para defender os interesses dos professores. E quando são questionados sobre isso, limitam-se a dizer que são “simpáticos” a esse direito. É importante que os professores estejam atentos para esses pronunciamentos e vejam quem de fato defende os interesses e direitos da categoria!

Pretende construir alguma nova escola no município caso seja eleito? Se positivo, em qual localidade?

Durante a minha gestão, eu construí a Emeb “Mário Beni”, no Jardim Dolores, além das Creches Municipais “Dona Cezarina”, na Vila Santana, e “Dona Anita”, no Jardim Paulista. Fiz essas três unidades em apenas quatro anos, em uma época onde tudo era muito mais difícil. Se for possível, podem ter certeza que construirei outra unidade escolar, pois investir em Educação é um dos pilares do meu Plano de Governo. Mas para isso, vamos primeiramente realizar um estudo e ver o bairro onde a necessidade desse investimento é maior.

Pretende construir mais creches na cidade? Tem conhecimento de qual é o déficit atual de vagas em creches na cidade?

Pretendo sim! Inclusive quero reabrir a creche “Dona Anita”, no Jardim Paulista, a qual eu construí na minha gestão e atualmente tem sido usada como depósito para guardar o arquivo da prefeitura. Na minha opinião, a creche é um direito da criança que precisa ser respeitado. Além de reabrirmos essa unidade e ofertarmos mais vagas, vamos promover um atendimento mais humano e sem os entraves impostos pela atual administração às mães que buscam vagas para seus filhos. Na minha gestão, as mães não vão precisar mais ter que abrir MEI e nem ter que reconhecer firma da assinatura do patrão para poder colocar seus filhos na creche.

Como vê o reembolso dos alunos que estudam em faculdades na região?

Os estudantes precisam ser valorizados! Vamos pagar o valor integral do transporte, ou seja, 100%.

Como analisa a municipalização de escolas estaduais em Vargem Grande do Sul?

É uma situação que futuramente acontecerá, mas a preocupação é com os professores que teriam de ser transferidos. Esse é um assunto que precisa ser muito bem estudado e debatido.

Se eleito, o que pretende fazer em relação à municipalização do ensino no município?

Vamos analisar os prós e contras antes de tomar qualquer decisão.

Pretende dar continuidade ao método de ensino apostilado nas escolas municipais?

Tenho conversado muito com professores a respeito do atual método apostilado. Se for para ter um método que não seja bom e eficiente como era o sistema Anglo, implantado anteriormente na rede municipal, é viável que continue somente com os livros da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e do Ministério da Educação, pois são melhores que as atuais apostilas e têm um gasto menor para o município. Ou adotamos um sistema apostilado de qualidade ou ficaremos com os livros dos governos estadual e federal. Para isso, iremos conversar com os professores!

Como analisa a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal?

Atualmente não se entrega uniformes. A atual administração fornece apenas duas camisetas. Na minha gestão vamos voltar a entregar os kits completos de uniformes, com camisetas, bermuda, short-saia, calça, agasalho, incluindo também tênis e meia.

Como analisa a merenda escolar servida aos alunos e se eleito, pretende mudar algo?

De acordo com as informações passadas pelos pais, considero a alimentação regular. Para muitas crianças, a principal alimentação do dia é a servida nas escolas, portanto, vamos melhorar o cardápio, incluindo variedades de carnes, frutas, legumes e verduras. Tudo com o acompanhamento de nutricionistas. Já nas férias escolares, iremos disponibilizar refeições para as famílias que demonstrarem interesse.

Qual o seu projeto para o Ensino Superior (Faculdade) em Vargem Grande do Sul?

Tendo em vista que temos um bom relacionamento com Gilberto Kassab, atual secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, bem como com o vice-governador, Felício Ramuth, iremos trabalhar para implantar uma Fatec em Vargem Grande do Sul. Esse é um compromisso que estou firmando e que será muito importante para as áreas da Educação e também do Desenvolvimento, pois irá contribuir para a formação de vários profissionais em nossa cidade.