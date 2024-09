Com o tema geral ‘A oração e suas expressões da vida cristã’, o tríduo em louvor a São Benedito tem início no dia 2 de outubro, uma quarta-feira. Na ocasião, haverá missa com o padre Fernando Garzo, da Paróquia São Cristóvão de Mococa, às 19h30, na Igreja São Benedito, seguindo o tema ‘A oração e nossa voz’. No dia 3, quem ministra a missa é o padre Luis Fernando da Silva, secretário executivo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema ‘A oração e a meditação’. No dia 4, a missa é com o diácono Lucas Janucci, da Paróquia Sant’Ana, com o tema ‘A oração e a contemplação’. No dia 5, Dia de São Benedito, a missa será às 19h, na Igreja Matriz de Sant’Ana ministrada pelo padre Thiago Caldeira, da Paróquia Sant’Ana, com o tema ‘A importância da vida de oração’. Logo após a missa, haverá uma procissão até a Igreja São Benedito, onde haverá uma confraternização comunitária.