Desfile comemorou os 150 anos de Vargem Grande do Sul

Centenas de pessoas se reuniram na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e na Rua do Comércio para assistir ao tradicional Desfile de Aniversário da Cidade, que teve início por volta das 8h, no último domingo, dia 22. O desfile contou com a participação das escolas municipais, estaduais e particulares e também das entidades da cidade.

O desfile teve como tema a história de Vargem Grande do Sul, que completa 150 anos nesta quinta-feira, dia 26, e cada ala representou uma parte importante da história da cidade.

O dia começou com a execução do Hino Nacional e os hasteamentos das Bandeiras do Brasil, do Estado e do Município pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). A diretora do Departamento de Educação, Renata Regina Taú Bocamino, e a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, estiveram presentes.

O desfile teve início com as apresentações das fanfarras e os Tiros de Guerra. Participaram a Fanfarra da Escola Alexandre Fleming, o Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul com a bandeira de Vargem, o estandarte dos 150 anos e bandeiras azuis e brancas, o Tiro de Guerra de São José do Rio Pardo, a Fanfarra da Escola D. Pedro II com o tema ‘Cangaceiros’, o Tiro de Guerra de Mococa, Bombeiros Civis e a Fanfarra de Tambaú.

Em seguida, desfilaram o Grupo dos Escoteiros Curumins da Mantiqueira, de Vargem, com a faixa de abertura, o grupo Demolay com as bandeiras do Brasil e do Estado de São Paulo, e jovens com os números do jubileu de 150 anos.

A ala 1 seguiu o tema “Carro Abre Alas Pérola da Mantiqueira”, com o Departamento de Cultura, creches municipais e a Apae.

Na ala 2, o tema foi ‘Como tudo começou – os primeiros habitantes’. Esta ala homenageou os indígenas, os povos originários habitantes da Mata Atlântica, os tropeiros e a Comissão da Romaria, os imigrantes africanos, italianos, espanhóis, libaneses, portugueses, alemães e japoneses. Participaram o grupo Time of Destructions, as escolas municipais e o Projeto Tio Carlão.

A ala 3 representou ‘As riquezas da nossa terra’, com a Etec e o Centro do Idoso. Na ala 4, o filme ‘O Cangaceiro’ foi representado com um carro alegórico da escola municipal Henrique de Brito Novaes.

A ala 5 representou as personalidades vargengrandenses, com as escolas estaduais Benjamin Bastos e Gilberto Giraldi. As ‘Belezas da nossa cidade’ foram representadas na ala 6, com as escolas estaduais Alexandre Fleming e José Gilberto.

A ala 7 representou o ‘Aniversário de 150 anos de Vargem Grande do Sul’, com carro alegórico contendo um bolo de aniversário. Nesta ala, desfilou a Escola de Inglês Chalk School. A ala 8 contou com a participação do Departamento de Esportes, projetos e associações voltadas ao esporte.

Cobertura

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente e cobriu o desfile em comemoração aos 150 anos da cidade. As centenas de fotos e vídeos registrados pelo jornal, estão disponíveis na página do Facebook do jornal.