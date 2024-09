Vargem Grande do Sul – A Pérola da Mantiqueira – 150 anos de história

Pe. Antônio José Carossi

Celebramos com muita alegria, neste ano de 2024 os 150 anos de nossa querida Vargem Grande do Sul. Emoldurada pela serra, banhada por rios e enriquecida na sua beleza por suas lavouras. Abençoada por Deus e pela nossa Excelsa Padroeira a Senhora Sant´Ana, (cujo Brasão de nosso município, possui um fuso no qual, de maneira solene, evoca sua proteção), terra de um povo batalhador, acolhedor, hospitaleiro, cheio de esperança, terra de um povo de fé, que conquista seus sonhos com garra e perseverança.

Vargem Grande do Sul, de suas peculiaridades o famoso bem casado do Zé Candinho, os doces da Marta, as mais ilustres boleiras da região, o artesanato impecável e a culinária, (essa é de fazer qualquer um sair da dieta). Nossa cidade querida, que desponta em meio a serra, cidade das festas e são tantas… cidade da Via Crucis um lugar especial que eleva o nosso coração a presença de Deus, através das estações da Via Sacra e da beleza da natureza. Passagem do caminho da fé, nossa terra convida sempre a oração e a superação dos desafios diários da vida.

Terra acolhedora para o vargengrandense, que ama este lugar, nada melhor do que passar pelo pontilhão e avistar a majestosa Matriz de Sant`Ana, iluminada no centro da cidade e mais ao fundo, no alto da cidade a beleza de nosso Cristo Redentor, de braços abertos recebendo quem retorna para sua terra e quem por aqui passa seja a trabalho, passeio ou ainda pela fé.

Cidade que tem seus desafios a serem superados, porém, cidade de um povo abençoado, um lugar especial… ahhh em nossa Terra são tantos lugares especiais, porém, é claro, destaco um, “A CASA DA MÃE APARECIDA” construída por um ilustre Pároco que aqui atuou de 1909 a 1926, hoje a caminho da Canonização, falo do Bem Aventurado Pe. Donizetti , que por volta do ano de 1910, proporcionou a pequena Vargem Grande, a graça e a benção de ter um lugar dedicado a Rainha e Padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aquela capelinha, que com o tempo viu suas dimensões se tornarem pequenas, diante de tantos devotos que ali buscavam o amparo e o consolo da Mãe Santíssima e foram vários processos de mudança, até chegar nos dias de hoje, na bela Casa da Mãe Aparecida, localizada no coração de Vargem Grande do Sul no qual a sua história também vai emoldurando as histórias dos 150 anos de nossa cidade… O cruzeiro da Praça, plantado pela comissão da Romaria e por fim, o nosso FONTANARIO PE. DONIZETTI, que também se tornou um lugar de bênçãos e de encontro entre o nosso povo…

Vargem Grande do Sul, a terra de tantos filhos Sacerdotes, terra de Irmãs religiosas, terra de fé e perseverança, terra abençoada hoje, por nossos Padroeiros: a Senhora Sant´Ana (das Romarias), São Joaquim (dos Caminhoneiros), Santo Antônio (das Quermesses no alto da Vila), Sta. Luzia, (localizada na rua que recebe o nome de seu ilustre devoto Monsenhor Celestino) que também construiu a majestosa Matriz de Sant´Ana e a Mãe Aparecida (Novenas, festas e tantas orações) e claro, Sta. Filomena, que também já possui tantas histórias com o nosso povo, seja pelos cordões, óleo, missa, feira do artesanato ou simplesmente pela devoção.

Porém, neste jubileu todos nós, vargengrandenses, desejamos que nossa terra prospere ainda mais, nos proporcionando melhor qualidade de vida; na saúde, educação, trabalho, esporte, lazer, oportunidades para todos viverem bem e melhor. Que este marco dos 150 anos que estamos celebrando, seja o início de uma nova etapa em nossa cidade…de conquistas e um viver melhor.

Parabéns Vargem Grande do Sul, como diz o teu Hino: “Cantando teu esplendor neste hino de amor minha alma se enternece… Alô! Minha terra querida tantos anos de vida Vargem Grande que floresce” (Hino Vargem Grande do Sul).

Floresce em toda aurora e se torna mais forte a cada declinar do sol há 150 anos… Do Pacaembu, lado onde o Sol nasce até a ponta do Ipê, hoje bairro que ele declina, tu és nossa eterna menina Vargem Grande do Sul; de um povo feliz que constrói um pedaço da história do nosso Brasil (Cf. Hino Vargem Grande do Sul).