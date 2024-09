Projetos do Colégio Vitória foram premiados durante evento

No dia 17, o Colégio Vitória realizou o evento ‘Escola dos Sonhos’, no Espaço Varanda. Na ocasião, os pais foram recebidos com um coquetel e as propostas para 2025 foram apresentadas junto com a grande novidade que será a ampliação do espaço físico.

Durante o evento, aconteceu a premiação do Concurso Professor Inventor, projeto desenvolvido pelos professores no primeiro semestre, com temas voltados ao social e ao meio ambiente.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora Fernanda Barticioti informou que o concurso foi realizado com o objetivo de valorizar cada ação educativa dos professores e acrescentar mais conhecimento aos alunos.

Os projetos desenvolvidos foram: “Animais” da professora Márcia Cristina Gutierrez da Silva, “Meio Ambiente” da professora Maria Eduarda Pinto, “Fotográfico do Cotidiano” da professora Ana Cláudia Coracini Innarelli, “Jogos Geográficos” da professora Bianca Lopes da Cunha Nogueira, “Limpando o Mundo com Sabão” da professora Joice da Fonseca Rissi, “Água, preservar para não faltar” da professora Letícia Aparecida Asnaldo, “Cada lixo no seu lugar! Cada um na sua cor!” da professora Mayara Gabriela Rosa, “Jornal na Escola” das professoras Anna Luiza Diniz Felipe e Roseli de Fátima Sanches Penna, e “Star Coders” do professor Matheus Giglio da Silva.

Dois projetos foram premiados, escolhidos pela Comissão Julgadora , 6 pais da área da Educação. O vencedor foi o projeto “Star Coders”. Em segundo, ficou o projeto “Jornal na Escola”.

A diretora Fernanda Barticioti parabenizou os professores e aproveitou para agradecer à equipe da Gazeta de Vargem Grande, que participou do projeto “Jornal da Escola”, explicando aos alunos sobre a importância das notícias e contando a história do jornal.