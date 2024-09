Escritório Contábil Santana Prime em novo endereço

O Escritório Contábil Santana Prime agora está localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 711, no Centro de Vargem Grande do Sul. O escritório permaneceu por muitos anos na Rua do Comércio.

A mudança aconteceu na última semana. O novo espaço, mais moderno, é uma homenagem dos proprietários Isabela e Murilo à avó, a matriarca da família, Lourdes Chiavegatti, e também ao irmão Guilherme Castro Paiva.

Os contadores convidam a todos para conhecerem o novo espaço. Na última semana, muitas pessoas já passaram pelo local e conheceram o novo ambiente, levando flores para os proprietários.

Ao jornal, Isabela contou sobre a mudança do espaço e a recepção dos clientes. “Ficamos muito felizes, muitos amigos e clientes foram nos prestigiar. Todo mundo adorou o novo espaço e elogiou. Agradecemos demais o carinho recebido por todos”, disse.