Copa Vargem de Handebol reuniu cerca de 140 atletas

No último domingo, dia 29, foi realizado no CEE José Cortez, a segunda edição da Copa Vargem de Handebol. A competição foi disputada na categoria mirim, até 12 anos, masculino e feminino.

Ao todo 10 equipes, seis cidades e quase 140 atletas estiveram em busca do título da competição em 20 jogos e mais de 9 horas seguidas de competição. Na competição feminina participaram as equipes de Jundiaí, Louveira, São João da Boa Vista, São Tomás de Aquino e Vargem Grande do Sul, já na competição masculina estiveram presentes a Associação Atlética Caldense, de Poços de Caldas, Louveira, São João da Boa Vista, São Tomás de Aquino e Vargem Grande do Sul.

A competição, que teve convite aberto a diversas equipes, contou com equipes que estão iniciando o trabalho com Handebol e outras já consolidadas em Ligas do Interior Paulista.

Nas disputas do feminino, foi visto muito equilíbrio em várias partidas e também na briga pelo título. A equipe Jundiaí Handebol Clube, que está em disputa no Campeonato Paulista em categorias maiores, chegou como favorita e confirmou o favoritismo vencendo seus quatro jogos disputados, mas realizou partidas emocionantes decididas nos últimos lances contra seus rivais diretos. São Tomás de Aquino ficou com o vice-campeonato vencendo três dos seus quatro jogos. Vargem Grande do Sul ficou em terceiro, vencendo dois jogos e perdendo por margem mínima nos últimos segundos para os primeiros colocados. Em quarto lugar ficou Louveira que venceu sua partida contra São João da Boa Vista.

No masculino, o favoritismo estava com Louveira, invicto e vencedor das três primeiras etapas da Liga do Interior na categoria, também confirmou seu favoritismo vencendo seus quatro jogos. O vice-campeonato ficou com Vargem Grande do Sul que perdeu a decisão para Louveira após jogar o primeiro tempo à frente do placar, além dessa derrota, Vargem teve um inesperado empate e outras duas vitórias. A terceira colocação ficou com São Tomás de Aquino, o quarto lugar ficou com São João da Boa Vista e a Associação Atlética Caldense ficou na quinta colocação.

Para o professor Juliano, responsável pelo evento, é a história sendo escrita com o Handebol. “Esse ano conseguimos a primeira conquista de Liga de uma equipe feminina, entre todos os esportes coletivos em muitos anos, senão da história de Vargem. Além disso, estamos nas finais da série Ouro da Liga Jandaia, chegamos de forma invicta e temos condições de conquistar, além dessa temos a Liga do Interior que estamos em segundo geral com vaga garantida nas finais. E para completar, neste domingo colocamos quase 140 atletas de diversas cidades em um dos maiores eventos em quantidade de atletas, ficamos atrás apenas de eventos de Judô e Taekwondo que já são tradicionais na cidade. Vargem está mostrando seu potencial com o Handebol, um esporte que está desde 2013 com equipes, geralmente adulto masculino, teve uma ascensão em 2017, mas foi interrompido com a pandemia e em 2022 voltou pra ficar com força total”, disse.

No masculino, Vargem empatou com São João da Boa Vista, venceu A.A. Caldense por 11 a 1, venceu São Tomás de Aquino por 15 a 7 e perdeu para Louveira por 9 a 4.

No feminino, Vargem venceu São João por 11 a 1, perdeu para Jundiaí por 7 a 6, perdeu para São Tomás de Aquino por 5 a 4 e venceu Louveira por 6 a 2.