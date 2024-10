Time de futsal feminino participa de torneio em Grama

O Clube Futsal Feminino de Vargem Grande do Sul, o Valentes C.F.F. VGS, competiu no 1° Torneio Quadrangular de Futsal Feminino 2024, realizado pelo time de São Sebastião da Grama. A competição aconteceu no Ginásio de Esportes Flávio Abba, no domingo, dia 29.

O time Valentes, de Vargem, já participou de quatro amistosos, estreando o seu primeiro campeonato ocupando a quarta colocação. A jogadora Manuelly Cristini de Souza Silva ganhou o troféu de jogadora destaque do campeonato.

Participaram as equipes de São Sebastião da Grama, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata e São José do Rio Pardo. A disputa da semifinal foi entre Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo e a disputa da final foi entre São Sebastião da Grama e Águas da Prata.

As atletas seguem com os treinos às terças-feiras, das 20h às 22h, no CEE Nicola Ranzani, no Jardim Santa Marta.

O time é composto pelas atletas Manuelly Cristini de Souza Silva, Tainá de Oliveira da Silva, Deisli Vitória Gomes Cardoso, Maria Eduarda Alaião, Jéssica Fernanda Cláudio, Sabrina Maila de Souza, Layza Nery do Santos, Pâmela Cristina Francisco Basilio e Bruna Galante.