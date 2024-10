Cachorro ficou amarrado por mais de 12 horas

Um cachorrinho foi abandonado na noite de domingo, dia 29, na Rua Major Corrêa. Amarrado a uma árvore com uma corda, ele passou a noite e ficou no sol durante toda a manhã da segunda-feira, dia 30.

Na manhã da segunda, uma moradora entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande e se mostrou preocupada com o cachorro, devido ao forte calor. Disse que seu pai acreditava que o cachorro foi abandonado por volta das 21h do domingo.

Ao jornal, ela explicou que já haviam tentado tirar a corda do pescoço do cachorro, mas como ele estava com medo, rosnava para as pessoas, que não conseguiam se aproximar. Após publicação do jornal nas redes sociais, o cachorrinho foi solto.

Antes de contatar o jornal para solicitar ajuda, uma vez que o cachorro não deixava que as pessoas o soltassem, a moradora informou que entrou em contato com a Guarda Civil Municipal, que pediu para ela falar com o Departamento do Meio Ambiente.

Lá, pediram para que ela contatasse Evania, da Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul. Contudo, ela não havia obtido retorno, uma vez que Evania não estava na cidade por motivos médicos.

Preocupada com o bem-estar do cachorro, a mulher solicitou ajuda nas redes sociais para conseguir tirá-lo do sol. A moradora disse que uma das vizinhas tem câmeras e entrou em contato para verificar com ela se gravou quem o abandonou.