Dupla foi pega por tráfico

A Polícia Militar foi acionada no Jardim Iracema no dia 25 para atender uma ocorrência de tráfico de drogas. No local, havia um veículo sendo conduzido por um homem, tendo uma adolescente como passageira.

A dupla fechou os vidros quando viu a viatura. Os policiais já tinham informações de que o casal estava realizando o tráfico de drogas, sendo que eles faziam contato com os usuários pelo WhatsApp e depois saíam com o veículo para entregar. As drogas, porém, ficavam com a adolescente para dificultar a ação policial em sua localização.

O casal foi abordado e com o homem nada de ilícito foi encontrado. Indagada, a adolescente entregou à equipe um cigarro artesanal de maconha parcialmente consumido. Questionada sobre o porquê de estar tão nervosa, retirou do bolso de sua bermuda quatro porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para venda. Na busca veicular, foram encontrados R$ 100,00 no console, junto com o celular do casal.

Os policiais perguntaram se eles tinham mais drogas na casa e a adolescente confirmou que teria drogas na mesa da cozinha. Os PMs foram à casa e indicaram onde estavam as drogas.

Foi encontrado na mesa da cozinha uma balança de precisão e uma faca com resquícios de drogas, diversas embalagens plásticas, de cor branca, além de uma porção de maconha e uma porção grande de cocaína, que se fracionada renderia aproximadamente 50 porções pequenas. Indagados, assumiram a propriedade das drogas e dos objetos, porém nada mais disseram sobre o destino das drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao rapaz pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e voz de apreensão a adolescente pelos crimes de ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o rapaz permaneceu preso. A adolescente foi liberada à sua mãe.