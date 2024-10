Acidente no trevo do Pedregulho deixa feridos

Aconteceu na segunda-feira, dia 30, um acidente no trevo do Pedregulho, por volta das 18h. O acidente, felizmente, não deixou feridos graves.

A Gazeta de Vargem Grande esteve no local e pôde apurar que um veículo Corsa ia sentindo São João da Boa Vista a Vargem, quando na altura do trevo do Bairro Pedregulho, na SP-340, uma mulher teria adentrado a pista, de moto e colidido com o carro.

Segundo o informado, todos estavam bem e foram encaminhados para cuidados médicos. A Renovias e demais autoridades policiais estiveram presentes no caso, dando o apoio às vítimas e desobstruindo o trânsito.

Fotos: Reportagem