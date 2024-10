PM cumpre mandados de prisão

Dois mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 30. O primeiro aconteceu às 8h50, com um procurado por estupro de vulnerável, enquanto os policiais faziam patrulhamento.

Eles receberam a informação de que um rapaz com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável estaria na casa de seus pais. Os policiais fizeram algumas pesquisas e, após buscas, encontraram o rapaz em uma casa no Jardim Paulista.

O rapaz foi localizado em um dos quartos e recebeu voz de prisão. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficou preso.

No mesmo dia, às 12h30, um mandado de prisão foi cumprido durante patrulhamento pelo Jardim Canaã. Um rapaz foi avistado, sendo de conhecimento da equipe que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O mandado de prisão pelo crime de ameaça foi confirmado, sendo o rapaz condenado a três meses e 26 dias de prisão.

Foi dada voz de prisão e o rapaz foi levado ao Plantão Policial, permanecendo preso.