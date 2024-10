Carro furtado em São João foi recuperado pela PM

Os policiais militares de Vargem Grande do Sul prenderam um rapaz em flagrante por tráfico de drogas e recuperaram um veículo que havia sido furtado em São João da Boa Vista. A ocorrência aconteceu na segunda-feira, dia 30, por volta das 14h30, enquanto a equipe voltava de outra ocorrência.

Na rodovia SP-342, os policiais viram um veículo Gol verde que havia sido furtado pela manhã em São João da Boa Vista. A informação havia sido compartilhada via rádio.

Os policiais pesquisaram e confirmaram que o carro era furtado, dando ordem de parada ao condutor com sinais luminosos e sonoros, não sendo obedecida. Foi feito um breve acompanhamento e, após, o condutor parou com o carro sobre a pista de rolamento, fugindo a pé sentido a uma mata existente no local.

Contudo, em um declive entre o acostamento e a mata, o indivíduo caiu no chão, sendo contido. Ele foi identificado e contou que penhorou o carro por drogas com um rapaz que não sabia o nome e nem onde morava.

Ele disse que dentro do veículo em sua pochete havia seu celular, dinheiro e drogas. Em revista veicular, foi constatado que o carro estava mixado e localizaram em seu interior uma pochete com 12 pedras de crack, duas porções de maconha, um celular, R$ 143,00, duas chaves micha, duas lâminas de faca, uma tesoura, um molho de chaves, duas chaves de fenda, uma chave philips e um relógio de pulso com a pulseira quebrada.

No porta malas do veículo, foram encontrados um estepe, um macaco, uma chave de rodas, um alto falante, um capacete, uma calça, duas blusas, uma camiseta, uma bateria veicular, dois bonés e uma cinta catraca.

O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, sendo apresentado no Plantão Policial, onde ficou preso à disposição da justiça. O veículo foi restituído à vítima.