Mario Poggio Jr.

Os bailes de debutantes surgiram na Europa Antiga, feito pelas famílias nobres, quando as meninas atingiam 15 ou 16 anos de idade.

Em 2 de agosto de 1969, o Rotary Club local, sob a coordenação das damas da Associação, iniciou a excelente tradição e organizou o primeiro baile de debutantes da cidade.

O lindo baile encantou a cidade pela sua beleza, que foi animado pela Orquestra City Swing e teve como paraninfo José Vicente Ribeiro de Melo.

Participaram entre outras jovens (em ordem alfabética):

Amélia Regina de Oliveira; Ângela Gadiani; Beatriz Rodrigues Aliende; Claudete Gilioli; Denise Ciacco de Oliveira; Eniza Elisabeth Cipolla; Elizabeth Ribeiro; Heloisa Helena Ribeiro; Jocelen Barticiotti; Jussara Barticiotti; Mara Tagliolato; Maria Aparecida Carril Cagnoni; Maria Auxiliadora Avanzi; Maria Cecília Milan; Maria Celeste Fortini; Maria Conceição Cossi; Maria Conceição Perroni; Maria de Fátima Della Torre; Maria Goreti Longuini; Maria José Cossi; Maria Lúcia Moukarzel; Marília Aliende; Regina Maldonado João; Rosângela Caio Gorini; Silvia de Oliveira Andrade; Terezinha Fazan; e Viviane do Nascimento.

Importante destacar que o Rotary Clube destinou o lucro do evento ao Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade local.

Com o sucesso, houve sua realização nos anos seguintes, mas estas histórias ficam para outra edição.

Por fim cumpre agradecer a Rosângela Caio Gorini Sbardellini que emprestou as fotos, Maria Cecília Milan Rotta que informou os detalhes, Maria de Fátima Della Torre Sproesser, Beatriz Pereira Poggio Cortez, Pedro Alcântara Valsechi Tatoni e Gustavo Pereira que nos auxiliaram com a coleta de dados e lembranças.