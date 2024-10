Editorial: Quem ganhou com as informações das pesquisas?

Apesar de todo embate que se dá nas eleições municipais, principalmente a de prefeito, quando os ânimos ficam mais acirrados, as eleições municipais em Vargem Grande do Sul, que aconteceram no último domingo, transcorreram tranquilas, com apuração rápida, mostrando mais uma vez a eficácia das urnas eletrônicas e o processo moderno e exemplar de votação que existe no Brasil, que vai voltando à sua normalidade.

Uma questão muito discutida pelos candidatos e eleitores e que ganhou as redes sociais, foi com relação às pesquisas realizadas por empresas, que foram registradas na Justiça Eleitoral como determina a lei e divulgadas pela Gazeta de Vargem Grande. Com toda a razão, quem não estava em primeiro lugar, exercitou seu legítimo direito do “jus sperniandi”.

Levar aos leitores do jornal e também aos eleitores de Vargem Grande do Sul o quanto andava as intenções de votos nos candidatos ao cargo majoritário, era uma obrigação, principalmente por terem sido as pesquisas feitas de acordo com a lei eleitoral, portanto, não se tratando de pesquisa fraudulenta ou fake.

Mesmo assim, o jornal sabia que seria muito polêmico publicá-las, mas em respeito ao leitor, a direção da Gazeta de Vargem Grande tomando os cuidados necessários, assumiu o risco de levar esta informação àqueles que acompanham este semanário há mais de 40 anos.

Passada as eleições, as pesquisas publicadas, que são uma realidade do momento em que são feitas, confirmaram os resultados, caindo por terra tudo que muitas pessoas e os próprios candidatos disseram a respeito das mesmas.

Ganhou a imprensa livre, os leitores e também a população vargengrandense, uma vez que as matérias que tratavam do assunto foram divulgadas nas redes sociais junto à internet e gratuitamente as pessoas puderam ler e se informar sobre o andamento das disputas eleitorais que estavam acontecendo em Vargem Grande do Sul.

Certamente daqui há quatro anos, quando novas eleições municipais acontecerem, se o jornal tomar a iniciativa de publicar pesquisas eleitorais – tudo vai depender do momento, se houver pesquisas devidamente registradas como manda a lei – novas polêmicas deverão surgir e a direção da Gazeta de Vargem Grande estará cumprindo o papel que vem desempenhando nestas últimas quatro décadas, que é trabalhar para aprimorar a democracia, ser livre e informar aos seus leitores a verdade dos fatos.