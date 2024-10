Câmara renova 60% dos seus vereadores

Fernando Corretor é o mais votado com 1000 votos

As eleições municipais ocorridas no último domingo, dia 6 de outubro, trouxe uma boa renovação na Câmara Municipal, elegendo oito novos vereadores para a próxima legislatura a ter início no dia 1º de janeiro de 2025. Somente cinco dos atuais vereadores foram reeleitos.

Dentre os mais votados, destaque para o vereador Fernando Corretor (Republicanos), que obteve 1.000 votos e foi o mais votado. Ele, juntamente com o vereador Maicon Canato (Republicanos), reeleito com 786 votos, eram do mesmo partido que o prefeito eleito, Celso Ribeiro.

O vereador eleito Gustavo Bueno (PL), com 770 votos, surpreendeu ao ser o terceiro colocado e o mais novo vereador a ser eleito no município, com apenas 21 anos. O vereador Parafuso (PSD), foi reeleito com 745 votos e mostrou que cultivar uma boa base eleitoral nos bairros é importante.

Também jovem na política, o professor de educação física Rafael Coracini (MDB), foi eleito com 601 votos, destacando o trabalho que faz com crianças e jovens nos bairros da cidade. Uma entre as duas mulheres que foram eleitas, Giovana Carvalho (MDB), 573 votos, tem como destaque o trabalho social que realiza nos bairros da cidade.

Já o conhecido Joãozinho da Força (Republicanos), eleito com 514 votos, é muito conhecido pelo seu trabalho como leiturista da empresa de energia elétrica e angariou os votos necessários para ser o novo vereador da Câmara Municipal. Com uma das mais fortes campanhas realizadas, o empresário Ratinho Tendas (Pode), foi bem votado com 478 votos. Se destaca também pela realização do projeto Spaço Evelyn. Um dos mais antigos vereadores na função, o servidor municipal Paulinho da Prefeitura (Pode), 475 votos; Vanessa Martins (PL), 460 votos; Felipe Gadiani (PSD), foi reeleito com 433 votos e traz no seu currículo, muitas verbas conseguidas para o município.

O decano dos vereadores vargengrandenses, o conhecido Serginho da Farmácia (Cidadania), está entre os vereadores que conseguiram se reeleger, ao obter 371 votos, indo para o cumprimento do seu oitavo mandato de vereador. Outro novato na política, o empresário Bilu (Solidariedade), conseguiu se eleger com 255 votos e é uma das apostas na renovação dos legisladores vargengrandenses. A eleição na cidade teve 21.655 votos válidos, com 3,02% de abstenção, 1.343 votos brancos, 5,68% e 640 votos nulos, 2,71%.

Vereadores que não conseguiram se reeleger

Com quase duzentos candidatos disputando uma das treze vagas para vereador na Câmara Municipal, a eleição para vereador tornou-se difícil e muito disputada, fazendo com que políticos conhecidos da cidade e que atualmente cumprem mandato no Legislativo vargengrandense, não fossem eleitos.

Dentre os vereadores que não conseguiram votos suficientes para continuar seus trabalhos no Legislativo da cidade, está a atual presidente da Câmara Municipal, Danutta Rosseto (Republicanos), que obteve 263 votos, ficando de suplente. Mesmo sendo a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal, ter sido candidata a deputada federal e fazer um bom trabalho frente ao Legislativo, não conseguiu angariar os votos suficientes para sua reeleição.

Outro político que se destacava pela sua atuação junto ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e presidiu partidos importantes como o PSDB e o Cidadania, estando na sua segunda legislatura, foi o vereador Canarinho, que não se reelegeu ao obter 329 votos, ficando como primeiro suplente no seu partido.

Também não se reelegeram o Gordo Massagista (PSD), 285 votos; Bertoleti (Cidadania), 143 votos; Flavinha (PSD), 103 votos e Gláucio Mototáxi (Solidariedade), 134 votos. Os atuais vereadores Guilherme Nicolau e Magalhães, foram candidatos a vice e a prefeito respectivamente e não concorreram à reeleição.