Os alunos da Escola Ilda Anadão Rossi, de São Sebastião da Grama, se divertiram na Represa Eduíno Sbardellini, em Vargem Grande do Sul.

A visita no local, um dos cartões postais mais movimentados da cidade, aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 9.

Na ocasião, quando a Gazeta de Vargem Grande compareceu no local, as dezenas de crianças brincavam no parquinho.

Fotos: Reportagem