Eleito para terceiro mandato, Celso Ribeiro terá desafios na saúde, meio ambiente, geração de emprego e abastecimento

O atual vice-prefeito Celso Luís Ribeiro, 65 anos, filiado ao partido Republicanos, foi eleito no dia 6 de outubro com 10.940 votos, ou seja 50,62% dos votos válidos, para o seu terceiro mandato como prefeito municipal de Vargem Grande do Sul, a ter início no dia 1º de janeiro de 2025 e término no dia 31 de dezembro de 2029. Ele teve como companheiro de chapa o vereador Guilherme Nicolau (MDB), que será seu vice nos próximos quatro anos.

Celso venceu os outros dois candidatos que também disputavam o pleito, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD), que conquistou 5.963 votos, 27,59% dos votos válidos e o vereador Magalhães (PL), que obteve 4.707 votos, totalizando 21,78% dos votos válidos. A eleição em Vargem Grande do Sul teve 23.638 votos totais, o que inclui 1.128 votos brancos, 4,77% dos votos totais, e 900 votos nulos, 3,81%. Estavam aptos a votar neste ano, 30.765 eleitores.

Pesquisas realizadas por duas empresas e devidamente registradas no TSE, a Quality Pesquisas e Vitória Comunicação e Assessoria, foram publicadas no jornal Gazeta de Vargem Grande e já anteviam a vitória de Celso e Guilherme por uma boa diferença de votos.

As pesquisas mostravam Celso com mais de 60% dos votos, mas nos últimos dias com a intensificação da campanha e o trabalho realizado por Rossi e Magalhães, que atacaram muito a atual gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) que apoiava a coligação de Celso e Guilherme, focando principalmente na questão da saúde e da falta de água, acabaram por diminuir a diferença.

Logo após o fechamento das urnas, com a relação dos votos fornecida pela Justiça Eleitoral, antes mesmo do resultado oficial, Celso Ribeiro e Guilherme já tinham conhecimento da vitória, que foi festejada por eles e seus eleitores, uma bonita festa realizada em frente ao seu comitê, na Rua Santana.

Uma vida dedicada à política

Este é o terceiro mandato que Celso Ribeiro vai administrar Vargem, quando assumir em janeiro. Natural de Vargem Grande do Sul, filho de Emília Nogueira do Amaral e Antônio Ribeiro Filho, é casado com Micaela Garcia Ribeiro e pai de Laura Garcia Ribeiro.

Começou ainda jovem na política, se filiando no início da década de 80 no partido do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, foi chefe de gabinete do então prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, onde começou a se projetar na política local, sendo eleito vereador para o mandato de 1989 a 1992, quando foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 89/90, presidindo a assembleia constituinte que elaborou a Lei Orgânica do Município.

Em 1996 disputou pela primeira vez a prefeitura de Vargem, perdendo para a então candidata Denira Tavares Rossi. Em 2000, volta a disputar as eleições para prefeito pelo PMDB e numa campanha muito acirrada, onde teve como principal oponente o industrial Luiz Antônio Ribeiro Cavalheiro-Totonho, foi eleito prefeito municipal pela primeira vez, tendo como vice José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon.

Disputa a reeleição em 2004, tendo como vice Francisco Maldonado João-Kiko, vencendo novamente para administrar Vargem até 2008. Nestes oito anos de governo, fez uma administração que mudou os rumos da cidade, deixando obras importantes como a construção da Barragem Eduíno Sbardellini, as novas estações de tratamento de água-ETA e também a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, depois de mais de 130 anos da cidade despejando os dejetos no Rio Verde sem tratamento.

Na sua gestão foi construído o novo distrito industrial José Aparecido da Fonseca-Tota; várias escolas municipais, como a Escola Nair Bolonha, a Antônio Coury, a Pe. Donizete; reconstruiu a escola professor Henrique de Brito Novaes e conseguiu trazer para Vargem a ETEC, construindo o novo prédio que a abriga nos dias atuais. Em relação às creches, construiu a creche Alice Maldonado e reconstruiu as creches Dona Cezarina e dona Gertrudes.

Construiu o Poliesportivo José Cortez e também o poliesportivo Américo Toquini. Recuperou para a prefeitura os prédios da Casa da Cultura, que foi restaurado, a Biblioteca Municipal e restaurou o antigo prédio da Sociedade Espanhola, onde funciona a escola de música Manoel Martins.

Quando assumiu pela primeira vez, recebeu uma frota de veículos e máquinas sucateada, com os caminhões de lixo sem condições de funcionar e poucos veículos na educação e saúde. Investiu bastante e conseguiu recuperar e comprar novos veículos, deixando a prefeitura com uma nova frota que atendia as necessidades da população.

Na área cultural, realizou a Festa das Nações, resgatou a Festa da Batata, a Festa do Milho. Na saúde, construiu a UBS Benedito Martins, o Centro de Especialidade Odontológicas dr. Gláucio Marini de Andrade, iniciou o programa médico equipe de saúde da família e ajudou o Hospital de Caridade.

É do seu governo a construção da Cohab V (Alceu Morandim) e deu início à Cohab VI. Abriu e pavimentou a avenida Teotônio Vilela, construindo a praça no local, asfaltou também vários bairros, como o Jd. Santa Marta e construiu a nova rodoviária da cidade.

Criou o auxilio alimentação para os servidores e regularizou as dívidas que encontrou no Fupreben, pagando grande parte que outras administrações não haviam pagas ao Fundo de Pensão dos Servidores Municipais.

O critério com os gastos públicos, a qualidade das obras, o cuidado em investir onde a população carente mais precisava, foi a tônica do seu governo. Todo este feito fez com que antes de deixar a prefeitura, apoiasse seu sucessor, elegendo para sucedê-lo o prefeito Amarildo Duzi Moraes, também pelo PSDB. Tentou voltar ao governo em 2012, rachando com Amarildo que não saiu candidato à reeleição e perdeu ao disputar com Celso Itaroti (PTB), que eleito, governou Vargem por quatro anos, sendo depois substituído por Amarildo que ficou mais oito anos no governo.

Dificuldades pela frente

Ao assumir, Celso Ribeiro vai receber uma prefeitura azeitada, com muitos investimentos feitos pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, mas tendo grandes desafios pela frente, como o de equacionar bons resultados com o dinheiro que é investido na saúde, enfrentando a questão que envolve a contratação de novos médicos, a questão do Hospital de Caridade que requer um cuidado especial; os problemas envolvendo o Meio Ambiente, como a questão de produzir água no município, recuperando nascentes, minas e as matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes; a própria questão do abastecimento de água da cidade, embora o término da construção de dois novos lagos seja um excelente ganho neste quesito e todo o investimento que está sendo feito pelo SAE no serviço de água; como melhorar a empregabilidade no município, atraindo novos investimentos na área e trazendo novas empresas; a questão que envolve a educação, com mais escolas em tempo integral e enfrentar a situação dos alunos que deixam a escola municipal e vão para a escola estadual, onde é grande a desistência dos alunos, que não prosseguem seus estudos; a questão da melhora da qualidade da mão de obra, investindo em cursos técnicos e como levar os adolescentes a estudarem em escolas superiores, como a UNIVESP, trazendo outros cursos para o município.

A questão envolvendo a dívida do Fupreben é outro grande problema que o prefeito Celso Ribeiro e sua equipe vai ter que enfrentar e procurar equacionar; a aprovação de novas leis, como o Plano Diretor e também outras leis importantes que precisam ser revistas, como o Código de Obras, dentre outros.

A contar a favor, toda a sua vivência política e experiência adquirida nestes anos todos dedicados à vida pública, sendo que oito deles como um dos principais prefeitos que Vargem Grande do Sul teve nas últimas décadas.