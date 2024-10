Zé da Doca teve 47% dos votos em Grama

Em São Sebastião da Grama, o candidato a prefeito Zé da Doca (PSD) foi o mais eleito, com 2.938 votos, 47,27% dos votos válidos.

Desde o fim da votação, porém, Zé da Doca está como “anulado sob judice” e aparece como não eleito no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante as apurações eleitorais, é comum surgirem dúvidas sobre algumas expressões que aparecem nos resultados, como “anulado sub judice”. Esta situação ocorre quando há alguma pendência legal sobre a candidatura de alguém, sendo o registro questionado pela Justiça Eleitoral. Até o fechamento desta edição, a situação ainda não havia sido solucionada.

Disputando o pleito, estava também Rafa do Gás, que recebeu 1.893 votos, totalizando 30,46% dos votos válidos. Lucas Cuete, que também concorria à prefeitura, recebeu 1.384 votos, sendo 22,27% dos votos.

De Grama, foram eleitos como vereadores Rôrô (Pode) com 291 votos (eleito por média), Marquinho da Dita (PP) com 241 votos (eleito por QP), Luciana Valentim (PSD) com 238 votos (eleito por QP), Eliana Moreira da Farmacia (MDB) com 223 votos (eleito por média), Vander Peixoto (PP) com 176 votos (eleito por média), Fernando do Alho (PSD) com 176 votos (eleito por média), Sabrina Sassa (Solidariedade) com 166 votos (eleito por média), Dito da Farmacia (PP) com 146 votos (eleito por média) e Marcio Tristao (Republicanos) com 135 votos (eleito por QP).