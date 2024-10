Em Casa Branca, Duzão foi eleito prefeito

No domingo, dia 6 de outubro, ocorreu a eleição municipal para eleger os novos prefeitos, vices e vereadores de todos os municípios. Em Casa Branca, Duzão (PSD) foi eleito com 4.295 votos, o equivalente a 33,51% dos votos válidos.

Marcos Monteiro (PSB) também estava na disputa e conquistou 27,48% dos votos, o equivalente a 3.523 votos válidos.

Serafim (União) recebeu 2.934 votos, sendo 22,89% dos votos. Já Thiago Damaceno, conquistou 16,12% dos votos válidos, recebendo 2.066 votos.

Na cidade, os vereadores eleitos foram Dr. Alberto (MDB) com 643 votos (eleito por QP), Matheus do Mercado (MDB) com 560 votos (eleito por média), Murilo Jordão (PP) com 554 votos (eleito por média), Fabiana Sandoval (PT) com 530 votos (eleito por média), Markin Germano (MDB) com 498 votos (eleito por média), Marcus Azevedo (Republicanos) com 435 votos (eleito por QP), Lucas Leite (PL) com 403 votos (eleito por QP), Serginho do Esporte (PSD) com 402 votos (eleito por QP), Márcio Sabaini (PL) com 387 votos (eleito por média), Eurico (União) com 372 votos (eleito por QP) e Renato Romano (PRD) com 335 votos (eleito por média).