Homem é pego após furto de fios na Escola Mário Beni

Na madrugada de quinta para sexta-feira, dia 11 de outubro, foi constatado que fios do padrão de energia elétrica da Escola Mário Beni, do Jardim Dolores de Vargem Grande do Sul, tinham sido furtados.

Conforme o verificado pela Gazeta de Vargem Grande, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), ao analisar as câmeras de segurança instaladas pelo local, constatou que o crime havia sido praticado por um homem já conhecido nos meios policiais.

O suspeito foi avistado no Jardim Santa Marta e abordado. Nada de irregular foi encontrado com ele, mas o homem acabou confessando o furto e dito que teria cometido o crime junto de um comparsa. Ele relatou ainda que os fios furtados já tinham sido vendidos.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil, onde houve a elaboração do boletim de ocorrência sobre o furto. O detido foi preso, ficando à disposição da Justiça.

Equipes da GCM e Canil, Polícia Civil e Polícia Militar realizaram um cerco próximo ao ferro velho onde estaria outro comparsa, mas o suspeito fugiu do local. Com apoio do cão farejador K9 Scotty, foi encontrado uma peça de roupa do foragido próximo a uma mata, porém as equipes não o encontraram.