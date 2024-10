Ameaçou a mãe de morte e foi preso pela polícia

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na Vila Santana na terça-feira, dia 15, por volta das 11h, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, o agressor estava sentado próximo ao portal social na parte interna da garagem e, ao perceber os policiais, se levantou e foi à calçada. Nada de ilícito foi localizado com ele.

A vítima, mãe do rapaz, contou que foi ameaçada de morte pelo seu filho. Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem pelo crime de ameaça e violência doméstica.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante, sendo arbitrada a fiança de R$ 3 mil, que não foi paga. Assim, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.