PM encontra adolescente com droga no Jd. São José

Um adolescente foi pego com drogas pela Polícia Militar no sábado, dia 12, por volta das 21h, no Jardim São José.

Os policiais realizavam patrulhamento quando viram o veículo VW/Gol de cor branca sendo conduzido por um adolescente. Contra o menor, já haviam inúmeras denúncias do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao perceber a presença policial, tentou fugir aumentando a velocidade do veículo, porém obedeceu a ordem de parada. Na busca pessoal, nada foi localizado com ele, porém, dentro do carro, os policiais encontraram uma porção de cocaína e uma porção de maconha prontas para a venda, um celular e R$ 44,00.

Questionado, assumiu a propriedade das porções e disse que estava vendendo drogas há mais de três meses. Os policiais perguntaram se havia drogas em sua casa e o rapaz afirmou que teria mais uma quantidade de maconha e uma balança de precisão.

Foi dada voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas. Os PMs levaram o adolescente até sua casa, onde foi localizado um pedaço de um tijolo de maconha dentro de um tênis, uma balança de precisão sob a cama, e cinco embalagens vazias em uma gaveta da cômoda.

O rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas. Após prestar esclarecimentos, o adolescente foi liberado aos cuidados de seu pai.

Foto: Policia Militar