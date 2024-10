Casa Branca registrou 23 casos de Covid-19 neste mês

A cidade de Casa Branca está sofrendo com o aumento de casos de Covid-19. De acordo com a Prefeitura Municipal, os casos começaram a subir a partir do dia 8 de agosto, totalizando 27 casos naquele mês.

Após, em setembro, foram registrados 60 casos e, em outubro, até quarta-feira, dia 16, a cidade teve 23 novos casos.



A Assessoria de Comunicação de Casa Branca informou à Gazeta de Vargem Grande, que o último óbito em decorrência da Covid na cidade foi registrado em 11 de novembro de 2023, sendo um paciente de 89 anos, sobre o qual não constavam dados de comorbidade, possivelmente não sendo paciente do SUS.

A prefeitura recomendou diversas medidas para que a população se previna do coronavírus, que segue ativo, com todas as suas variantes. Algumas das principais orientações incluem a vacinação, uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, evitar aglomerações, isolamento e informação. “Os munícipes precisam manter o esquema vacinal em dia, incluindo as doses de reforço, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, utilizar máscaras em locais fechados ou em situações de aglomeração, especialmente se houver recomendação específica da saúde pública e lavar as mãos com frequência usando água e sabão ou utilizar álcool em gel, principalmente após tocar em superfícies em locais públicos”, disse.

A prefeitura ainda recomenda que as pessoas mantenham uma distância segura das outras, especialmente em ambientes lotados. “É indicado que o morador reduza a participação em eventos com grande número de pessoas, sempre que possível, fique em casa se estiver com sintomas de COVID-19 ou tiver testado positivo, e seguir as orientações de saúde para o isolamento. Além disso, sempre que possível, é recomendado manter os ambientes bem ventilados, abrindo janelas e portas, e acompanhar as orientações e atualizações das autoridades de saúde e da prefeitura sobre a situação da pandemia”, completou.



Segundo o informado, essas medidas ajudam a proteger não apenas a saúde individual, mas também a saúde pública em geral. “É importante que a população siga as recomendações para garantir a segurança de todos”, disse.