Morador de Vargem foi cosplay em feira de games

Gabriel Henrique de Melo, morador da Cohab 5, foi um dos credenciados como cosplay na Brasil Game Show (BGS), que aconteceu de quarta-feira, dia 9, a domingo, dia 13, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é a maior feira de games da América Latina.

Em Vargem Grande do Sul, todos os anos há várias excursões que vão para o evento, como a organizada pelo professor Nivaldo Andrade. Assim, muitos vargengrandenses costumam prestigiar o evento.

À Gazeta de Vargem Grande, Gabriel contou que tem 22 anos e cursa Ciências Contábeis na Instituição de Ensino Unifeob, trabalhando como auxiliar administrativo em um escritório contábil.

Gabriel foi cosplay do Gelado, de Os Incríveis. Ao jornal, ele comentou sobre o evento. “Foi uma experiência extremamente gratificante e incrível. Foi minha segunda vez no evento, mas dessa vez como credenciado cosplay e também por ser um especial de 15 anos do evento”, disse.

“A sensação de poder ter contato com diversos influenciadores e celebridades, além de tirar fotos e poder representar a cidade em um evento dessa magnitude, foi algo que com certeza ficará marcado na minha vida”, completou.

A próxima edição do evento ocorre em outubro de 2025.