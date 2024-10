2ª Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul é neste domingo

A Casa da Amizade, com apoio do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, organizou a 2ª Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, com o tema ‘A cor muda, a luta não’.

O evento, em prol à prevenção ao câncer de mama e câncer de próstata, será neste domingo, dia 27.

A concentração para a caminhada será em frente à Mariquinha Boutique, na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres, às 8h, no Centro.

Todos os participantes seguirão a caminhada e, após, haverá diversas atividades. Caso o participante prefira, pode levar uma toalha de banho para se deitar.

Toda a população é convidada a participar do evento com uma camiseta rosa ou azul, em apoio às lutas.

Os organizadores pedem que os participantes levem um litro de leite, uma vez que a quantidade arrecadada será doada a algumas entidades de Vargem Grande do Sul.

No ano passado, dezenas de pessoas participaram do evento.