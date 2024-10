Carro capota na SP-344 e motorista sai ileso

Um carro perdeu o controle e capotou o seu veículo na rodovia Dom Tomás Vaquero, a SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, na sexta-feira, dia 18. Felizmente, o motorista saiu ileso do acidente.

Conforme apurado pelo Portal da Cidade de Vargem Grande do Sul, o acidente envolveu um automóvel VW Gol branco, de São João da Boa Vista, que seguia no sentido Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo.

De acordo com o informado, o Portal da Cidade tentou conversar com o condutor, mas ele negava ser o responsável pelo acidente. Essa atitude se manteve quando as equipes de resgate chegaram ao local. O motorista, além disso, tentou correr e parou cerca de 50 metros do local do acidente, momento em que a equipe da Polícia Militar Rodoviária chegou.

Em conversa com o condutor, os policiais notaram sinais de embriaguez, odor etílico, exaltação, olhos avermelhados, desorientação e nervosismo. O motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou, conforme informações.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, e a ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista. Lá, o motorista aceitou fornecer material para a realização de exame hematológico. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Fotos: Portal da Cidade de Vargem Grande