Dispensou droga durante fuga, mas foi pego

Durante patrulhamento na Vila Santana, a Polícia Militar apreendeu, na quinta-feira, dia 17, por volta das 14h45, um adolescente por tráfico. Ele foi visto junto com um rapaz e uma mulher, sendo todos conhecidos dos meios policiais por tráfico de drogas.

Quando viram os policiais, os três fugiram para lugares diferentes. Os PMs seguiram o adolescente, que estava com algo nas mãos no momento. Enquanto ele corria da equipe, dispensou o que tinha nas mãos em uma casa. No local, foram localizadas pelos policiais uma porção de crack e 10 eppendorfs de cocaína.

Os PMs seguiram na busca e foram informados que o rapaz teria entrado em uma casa. O menor foi encontrado no banheiro da casa e, em seu bolso, havia R$ 94,00 e um celular.

Indagado a respeito do que tinha jogado ao chão, confirmou que dispensou porções de entorpecente e que estava realizando tráfico no local com o rapaz e a mulher.

Diante dos fatos, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas, liberando o adolescente para sua mãe.