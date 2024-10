Campeonato de taekwondo voltado para mulheres é neste sábado

Acontecerá em Vargem Grande do Sul neste sábado, dia 26, o 1° Women’s Championship, um campeonato feminino de taekwondo organizado principalmente para difundir a campanha do Outubro Rosa.

O evento, organizado pela Escola de Artes Marciais MX com o apoio da Prefeitura Municipal, será apenas para mulheres no Poliesportivo da Vila Santana, a partir das 8h, com entrada franca.

O campeonato teve os detalhes pensados e preparados para as atletas e contará com uma equipe de arbitragem 100% feminina comandada pela arbitra internacional Matiane Carvalho.

Segundo o informado pelo mestre Carlos Xavier, além das medalhas conquistadas nas competições de luta e poomsae, todas as atletas ganharão presentes no evento. As mulheres espectadoras presentes no momento da cerimônia de abertura também serão homenageadas e receberão mimos.

Xavier explicou que estarão presentes no ginásio os alunos do curso de enfermagem da Escola D. Pedro II, que além de cuidar dos primeiros socorros no campeonato, farão um trabalho de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Cartaz do evento

Ao jornal, Xavier informou que o cartaz do evento também foi pensado nas mulheres. “Ele leva a imagem de Beatriz, de um aninho, que já vibra com o Taekwondo, da doce Louise que competirá na categoria luta representando as crianças no esporte, Lara e Maria Eduarda faixas pretas da equipe entram representando todas as mulheres que já buscam as competições nacionais e internacionais, sra. Luisa Yabiku, de 79 anos, que foi 3° lugar na categoria over 65 no Mundial na Coreia em 2022, mostrando que a idade é apenas um número e que não pode interferir na pratica de esportes e qualidade de vida, inclusive sra Luisa estará competindo aqui em Vargem no campeonato, e por último a arbitra internacional Matiane Carvalho, que mostra a força da mulher no esporte internacional”, disse.

Xavier convida toda a população para prestigiar o evento que começará às 8h e terá as homenagens e apresentações das 11h ao meio-dia na cerimônia de abertura.