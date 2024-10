Orquestra do Senai se apresenta no aniversário de Casa Branca

A Capital Estadual da Jabuticaba, cidade mais antiga da região, fez aniversário na sexta-feira, dia 25

Casa Branca comemorou o seu aniversário de 210 anos nesta sexta-feira, dia 25, e as festividades na cidade estão programadas para seguir até domingo, dia 27. A Prefeitura Municipal convida todos os casa-branquenses para participarem dos eventos.

Neste sábado, dia 26, às 17h será celebrada missa em Ação de Graças na Igreja Matriz e às 18h, a Orquestra Filarmônica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) se apresenta na Praça Barão de Mogi Guaçu. No domingo, dia 27, haverá Jogo das Estrelas no Estádio da Mogiana.

Os eventos marcados para ocorrer nesta sexta-feira, dia 25, como o desfile cívico na Rua Coronel José Júlio, o Passeio do Trenzinho Histórico e apresentação musical do cantor Paulinho Alma, foram cancelados em razão das chuvas.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal de Casa Branca informou que, embora o desfile precisasse ser cancelado, as demais programações do final de semana estão mantidas. Caso haja alguma impossibilidade, haverá informação no Facebook da Prefeitura.

Casa Branca, a capital estadual da Jabuticaba

A pequena cidade do interior paulista, reconhecida nacional e internacionalmente como a Capital Estadual da Jabuticaba, está localizada a 230 km da capital. É uma cidade rica em belezas naturais, com uma gastronomia de dar água na boca e muita história para contar. Cerca de 30 mil casa-branquenses compõem a tradição da cidade.

O município tem suas terras supervalorizadas com a lavoura e agronegócio, sendo que sua economia está baseada na agricultura, tendo um dos principais PIBs agrícolas do Estado. A cidade é a maior produtora de laranja do país e a segunda produtora de Jabuticaba do estado.

O Festival Gastronômico da Jabuticaba, a sua Rota Histórica e Cultural e outros eventos importantes, fazem de Casa Branca uma cidade representativa no país, o que impulsiona o seu desenvolvimento econômico e cultural a cada dia.